Brezilyalı yıldız Neymar o sözlerine açıklık getirdi! Emekliliği düşünüyor mu?

Paris Saint-Germain formasıyla da birçok başarı elde eden yıldız oyuncu, geçtiğimiz haftalarda erken yaşına rağmen emeklilik sinyalini vermişti.
DAZN ile yaptığı röportaj sırasında "2022 Dünya Kupası'nın benim sonum olacağını düşünüyorum. Çünkü daha sonra bir futbolcu olarak hayatımı yönetmeye devam edecek kadar zihinsel olarak güçlü olabilecek miyim bilmiyorum." diye konuşan Neymar, o sözlere açıklık getirdi.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda 30 yaşında olacak Neymar'ın bu sözleri futbol camiasını oldukça şaşırtmıştı.
İşte Neymar'ın açıklamaları...
"Bir şey söyledim ama insanlar farklı bir şey anladı. Evet dedim, bu benim için son Dünya Kupası olacak ve onunla en iyi şekilde yüzleşeceğim."
"Yüzde yüz orada olmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü bir maçım olduğunda bunu böyle yapıyorum. Yarın bir oyun varsa, bu oyun benim için hayatımın sonuncusu gibi geliyor."
"Bu yaklaşan Dünya Kupası'nı benim için sonmuş gibi düşünüyorum çünkü yarının nasıl olacağını ve neler olabileceğini bilmiyorum. "
Neymar'ın bu açıklamalarından sonra futbolu bırakmak istemediğini ve kariyerine devam etmek istediği anlaşıldı.