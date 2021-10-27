Brezilyalı yıldız Neymar o sözlerine açıklık getirdi! Emekliliği düşünüyor mu?

DAZN ile yaptığı röportaj sırasında "2022 Dünya Kupası'nın benim sonum olacağını düşünüyorum. Çünkü daha sonra bir futbolcu olarak hayatımı yönetmeye devam edecek kadar zihinsel olarak güçlü olabilecek miyim bilmiyorum." diye konuşan Neymar, o sözlere açıklık getirdi.