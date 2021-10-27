Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim mesajları sözleri 2021: 98. yıldönümüne özel en güzel, kısa, uzun, Türk Bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 27.10.2021 21:06

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim mesajları sözleri 2021: 98. yıldönümüne özel en güzel, kısa, uzun, Türk Bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim mesajları sözleri 2021: 98. yıldönümüne özel en güzel, kısa, uzun, Türk Bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri

Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlar Türk milletine ait olan bu milli bayramı kutlamak amacıyla 29 Ekim 2021 mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Coşkuyla kutlanmakta olan bayramımızda vatandaşlar sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları ile sevdiklerinin bayramını kutlamak bugünün anlam ve önemini vurgulamak istiyor. Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız içeriğimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini bir araya derledik. İşte en güzel, kısa, uzun, bayraklı, resimli veya resimsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri…

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam 98 sene önce 29 Ekim'de Cumhuriyet'i ilan etmesinin anısına her yıl bu tarih ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Milli Bayramımızın bu sene de gelmesiyle beraber vatandaşlar bu tarihte gerek sosyal medya gerek çeşitli mecralardan paylaşmak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri arayışına çıktı. Bu kapsamda Sabah.com.tr olarak en güzel, resimli, resimsiz, Atatürk görselleri ve Türk bayraklarıyla donatılmış 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte en güzel 29 Ekim 2021 mesajları ve sözleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

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Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim mesajları sözleri 2021: 98. yıldönümüne özel en güzel, kısa, uzun, Türk Bayraklı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri
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