Dilan Gerede Erkaya ve sevgilisi Laura Shakimova kimdir soruları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, Dilan Gerede Erkaya ve Laura Shakimova ikilisi uzun bir süredir ilişki yaşıyor. Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı ne soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Dilan Gerede Erkaya ve Laura Shakimova'nın hayatı;