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Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:54

Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında?

Dilan Gerede Erkaya’nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında?

Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya’nın hayatı sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan Erkaya, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Öte yandan, Dilan Gerede Erkaya, Laura Shakimova ile aşk yaşıyor. Peki, Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı ne?

Dilan Gerede Erkaya ve sevgilisi Laura Shakimova kimdir soruları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, Dilan Gerede Erkaya ve Laura Shakimova ikilisi uzun bir süredir ilişki yaşıyor. Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı ne soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Dilan Gerede Erkaya ve Laura Shakimova'nın hayatı;

DİLAN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Dilan Gerede Erkaya, 2000 yılında New York'ta dünyaya geldi. Bennu Gerede ve Koray Erkaya çiftinin ikiz çocuklarından birisi olan Dilan Gerede Erkaya, hem babasının hem de annesinin soyismini kullanmaktadır.

Uzun süre yurt dışında yaşayan Dilan Gerede Erkaya, bir süredir Türkiye'de bulunuyor.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk'ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.

Ablası Şiva Fas'da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York'a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York'da görev yaptı.

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Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında?
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