Laura Shakimova hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova ile görüntü paylaşınca dikkatleri üzerine çekti. Tüm bu gelişmeler üzerine mankenlik yaptığı bilinen Laura Shakimova kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?