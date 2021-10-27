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Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:01

Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında, nereli?

Dilan Gerede Erkaya’nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında, nereli?

Dilan Gerede Erkaya ile birlikte olan Laura Shakimova hayatı ile merak konusu oldu. Ünlü sosyetik oyuncu ve fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Dilan sosyal medya hesabından sevgilisi Laura’nın fotoğrafını paylaştı. New York'ta doğan Gerede Erkaya değişik tarzıyla sık sık gündeme gelirken Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenleri…

Laura Shakimova hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova ile görüntü paylaşınca dikkatleri üzerine çekti. Tüm bu gelişmeler üzerine mankenlik yaptığı bilinen Laura Shakimova kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

DİLAN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Dilan Gerede Erkaya, 2000 yılında New York'ta dünyaya geldi. Bennu Gerede ve Koray Erkaya çiftinin ikiz çocuklarından birisi olan Dilan Gerede Erkaya, hem babasının hem de annesinin soyismini kullanmaktadır.

Uzun süre yurt dışında yaşayan Dilan Gerede Erkaya, bir süredir Türkiye'de bulunuyor.

BENNU GEREDE'NİN OĞLUNUN SEVGİLİSİ KİM? LAURA SHAMİKOVA KİMDİR?

Dilan Gerede Erkaya sevgilisinin adı Laura Shamikova'dır. Shamikova İstanbul'da yaşıyor. Laura Shamikova modellik yapmaktadır.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk'ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.

Ablası Şiva Fas'da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York'a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York'da görev yaptı.

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Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında, nereli?
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