Laura Shakimova hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova ile görüntü paylaşınca dikkatleri üzerine çekti. Tüm bu gelişmeler üzerine mankenlik yaptığı bilinen Laura Shakimova kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Dilan Gerede Erkaya'nın sevgilisi Laura Shakimova kimdir? Laura Shakimova kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Dilan Gerede Erkaya, 2000 yılında New York'ta dünyaya geldi. Bennu Gerede ve Koray Erkaya çiftinin ikiz çocuklarından birisi olan Dilan Gerede Erkaya, hem babasının hem de annesinin soyismini kullanmaktadır.
Uzun süre yurt dışında yaşayan Dilan Gerede Erkaya, bir süredir Türkiye'de bulunuyor.
Dilan Gerede Erkaya sevgilisinin adı Laura Shamikova'dır. Shamikova İstanbul'da yaşıyor. Laura Shamikova modellik yapmaktadır.
Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk'ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.
Ablası Şiva Fas'da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York'a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York'da görev yaptı.