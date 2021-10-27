e-Devlet Kapısı, gün içerisinde milyonlarca vatandaş tarafından ziyaret edilmektedir. Yoğun talebe ve yeni hizmetlere bağlı olarak e Devlet giriş sorunu yaşanabilmektedir. Bu tip durumlarda, e-Devlet çöktü mü ve neden açılmıyor gibi sorulara yanıt aranmaktadır. e Devlet girişi sırasında yaşanan sorunlar, kısa süre içerisinde giderilmekte ve problem hızlıca düzeltilmektedir.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? E DEVLET GİRİŞ EKRANI 2021

Vatandaşlar, elektronik ortamdaki devlet hizmetlerine ulaşamadıklarında e-Devlet neden açılmıyor konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışmaktadır. Peki, e-Devlet girişi nasıl ve nereden yapılır?

İşte, e-Devlet çöktü mü, neden açmıyor ve e Devlet girişi nasıl yapılır konusuyla ilgili bilgiler;