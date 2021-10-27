e-Devlet Kapısı, gün içerisinde milyonlarca vatandaş tarafından ziyaret edilmektedir. Yoğun talebe ve yeni hizmetlere bağlı olarak e Devlet giriş sorunu yaşanabilmektedir. Bu tip durumlarda, e-Devlet çöktü mü ve neden açılmıyor gibi sorulara yanıt aranmaktadır. e Devlet girişi sırasında yaşanan sorunlar, kısa süre içerisinde giderilmekte ve problem hızlıca düzeltilmektedir.
Vatandaşlar, elektronik ortamdaki devlet hizmetlerine ulaşamadıklarında e-Devlet neden açılmıyor konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışmaktadır. Peki, e-Devlet girişi nasıl ve nereden yapılır?
İşte, e-Devlet çöktü mü, neden açmıyor ve e Devlet girişi nasıl yapılır konusuyla ilgili bilgiler;
Yoğun talebe bağlı olarak, e-Devlet giriş sırasında zaman zaman erişim problemi yaşanabilmektedir.
İlgili problemler çok kısa sürede düzeltilerek vatandaşların dijital hizmetlere ulaşması sağlanmaktadır.
T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.
Öncelikle turkiye.gov.tr adresinde e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için kullanıcıların e-devlet şifresi alması gerekmektedir. e-Devlet şifrelerini e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden kimlik kartları ile alabilirler.