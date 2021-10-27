Galatasaray’da penaltı kavgası

Beşiktaş derbisinde kaçan penaltı, G.Saray'ın Vodafone Park'ta üst üste 5. yenilgiyi almasına neden olurken Fatih Terim'in de bu konuda tepkisi vardı. Mohamed'in Ersin'den dönen şutu sonrasında kurmaylarına dönüp "Penaltıcımız Alex (Cicaldau) değil mi?" diyen kurt hoca, maç sonu da bu konuda serzenişte bulundu.

G.Saray'daki yıllara dayanan penaltı krizi ise adeta Rus ruletini anımsatıyor. İki sezon önce Diagne ile Sinan Gümüş'ü saha içinde kavga etme noktasına getiren tartışmalar, aktörler değişse de devam ediyor. Geçen sezon Denizli'de Babel'den topu alan Emre Akbaba'nın kaçırdığı penaltı, şampiyonluk için averaj hesapları yapan takıma darbe vurmuştu. Bu sezon Giresun'da kazanılan 2. penaltıda da Diagne-Cicaldau arasında tartışma yaşandı. Diagne-Mohamed ikilisi ilk 11'de yer bulmak için penaltılarda arkadaşlarını bile ezip geçerken kaybeden ise G.Saray oluyor…

NEREDESİN FALCAO!

GALATASARAY kariyeri hayal kırıklığı olarak hatırlanan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla kullandığı 7 penaltı atışını da gole çevirmişti. Kadıköy'de 21 yıllık seriyi bitiren golü penaltıdan atan Kolombiyalı yıldız, Beşiktaş derbisinde de beyaz noktada hata yapmadı.

FLORYA'DA CEZA İDMANI

FATIH Terim, Beşiktaş'a yenilmeseydi oyuncularını bir gün izinle ödüllendirecekti. Ancak sarı-kırmızılı takım derbiyi kaybedince Florya'da salı gününe (dün) ceza idmanı koyuldu. Oyuncular moralsiz şekilde Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

G.SARAY 'KÖŞE'Yİ DÖNEMEDİ!

DURAN top sorunu derbide Galatasaray'ın canını yaktı. Bu sezon ligde 10 haftada kullandığı 67 köşe atışından yararlanamayan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rize'den sonra Beşiktaş'tan da korner golü yedi.