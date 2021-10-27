Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Barcelona'yı da boş geçmedi! Radamel Falcao, gollerine devam ediyor...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 20:58 Son Güncelleme: 27.10.2021 21:09

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Barcelona'yı da boş geçmedi! Radamel Falcao, gollerine devam ediyor...

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Barcelona’yı da boş geçmedi! Radamel Falcao, gollerine devam ediyor...

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'la olan sözleşmesini fesh ederek İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza atan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, La Liga'da gollerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda eleştiri oklarının en çok yöneldiği isim olan Falcao, Barcelona karşısında da golünü attı.

Galatasaray'ın 2019 yılında büyük bir beklentiyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda geçirdiği dönemde sakatlıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.

Yıllık kazancı ve performansı sürekli karşılaştırılan golcü oyuncu, Galatasaray formasıyla beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da geçirdiği 2 sezon boyunca 43 maçta görev alan Radamel Falcao, 20 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon yaz transfer döneminde ise sözleşmesi feshedilen yıldız oyuncu La Liga'ya geri döndü.

Galatasaray'daki alacaklarının bir kısmından vazgeçerek ayrılan 35 yaşındaki oyuncu, Rayo Vallecano'ya imza attı.

Vallecano formasıyla sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Falcao, 6. maçında 4. golünü atmayı başardı.

La Liga'nın 11. haftasında İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırlayan Vallecano'nun ilk golünü kaydeden Falcao, teknik ekip ve taraftarlardan tam not almaya devam ediyor.

Radamel Falcao, geçtiğimiz haftalarda Getafe, Athletic Bilbao ve Cadiz ağlarını sarsmıştı.

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Barcelona'yı da boş geçmedi! Radamel Falcao, gollerine devam ediyor...
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