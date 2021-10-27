Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Barcelona’yı da boş geçmedi! Radamel Falcao, gollerine devam ediyor...

Galatasaray'ın 2019 yılında büyük bir beklentiyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda geçirdiği dönemde sakatlıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.
Yıllık kazancı ve performansı sürekli karşılaştırılan golcü oyuncu, Galatasaray formasıyla beklentileri karşılayamadı.
Galatasaray'daki alacaklarının bir kısmından vazgeçerek ayrılan 35 yaşındaki oyuncu, Rayo Vallecano'ya imza attı.
Vallecano formasıyla sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Falcao, 6. maçında 4. golünü atmayı başardı.
La Liga'nın 11. haftasında İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırlayan Vallecano'nun ilk golünü kaydeden Falcao, teknik ekip ve taraftarlardan tam not almaya devam ediyor.
Radamel Falcao, geçtiğimiz haftalarda Getafe, Athletic Bilbao ve Cadiz ağlarını sarsmıştı.