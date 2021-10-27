Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hamza Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor yorumu! "3 puanı pekiştirmek...."
Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:18

Hamza Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor yorumu! "3 puanı pekiştirmek...."

AA
Hamza Hamzaoğlu’ndan Trabzonspor yorumu! 3 puanı pekiştirmek....

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 29 Ekim Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Aldığımız bu üç puanı pekiştirmek açısından oradan alacağımız puanlar önemli olacak." dedi.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçında kazandıkları üç puanın çok şey ifade ettiğini söyledi.

Haftalardır bazen iyi oynayıp da kazanamadıkları, gördükleri kartlar sonucunda eksik kalarak kaybettikleri maçlar olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Kasımpaşa maçında son saniyede golün gelmesi oyuncularımıza vazgeçmediğimizde her şeyin değişebileceğini gösterdi. Bundan sonraki bütün maçlarda sonuna kadar şansımızı zorlamamız gerektiğini gördük. Oyuncularımızdan şu ana kadar hep bunu istemiştik ve sonunda bunun karşılığını görmeleri söylediğimiz şeylerin doğruluğu açısından önemliydi. Haftalardır sürekli bir puanla alt sıralarda kendimizi görmekten biz de taraftarlarımız da sıkılmıştık. Mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi gördük. İnşallah ilerleyen haftalarda bunun tekrarımı getiririz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, Trabzonspor'un 22 haftadır kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu: "İstikrarlı bir şekilde başarısını devam ettiriyor. İyi bir grafiği var ama futbol her şeye açık bir oyun. O yüzden bizde cuma akşamı gidip Trabzon deplasmanında iyi bir mücadele ve sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Bizim için önemli. Aldığımız bu üç puanı pekiştirmek açısından oradan alacağımız puanlar önemli olacak. Bu mücadeleye hazırlanıyoruz."

Sakatlık konusuna da değinen Hamzaoğlu, "Ronaldo Mendes'in dışında Gökhan Gönül de bizimle antrenmanlara kısmi olarak başladı. Onun dışında sakat bir oyuncumuz yok. Bu bizim için sevindirici. Herkes yüzde yüz değil ama bütün oyuncularımız ufak tefek sakatlıklarına, sıkıntılarına rağmen antrenmana çıkma arzusunda. Bu bizi mutlu ediyor. Olaya dahil olma istekleri benim için önemli." dedi.

Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçında atılan ikinci gölün ardından Remy'nin gol sevincine ortak olmayışıyla ilgili soruya, "Remmy'le konuştuk, kendi atması gereken bir pozisyonu kaçırdığı için çok üzgündü. O golde de, gol vuruşunu çok iyi yaptı ama Selim çok iyi takip etti, tamamladı. Remmy daha iyi vuramadığı için üzgün yoksa iyi bir karakter, takım oyuncusu. Sadece kendisi atamadığı için üzgündü onun dışında ne takımla ne de bizimle hiçbir sorununun olmadığını söyledi. Kazandığımız için o da bizim gibi mutlu oldu." yanıtını verdi.

Öte yandan yeşil-mavili futbolcular, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle: ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni sezon bölüm izle ekranı
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?
Son dakika: Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelmişti Newcastle United’a gidiyor! Dünyanın en zengin kulübü hocasını buldu…
EDHO ne zaman başlıyor ve yeni bölüm hangi gün? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok, ne zaman yayınlanacak?
SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri adeta birbirine girdi! 'Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım'
Son dakika haberleri: MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış! SABAH dev operasyonu duyurmuştu
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
İşte 10 büyükelçiyle gelen 'Osman Kavala' skandalının perde arkası: İmzacı elçilerden çocukça bahaneler
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamza Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor yorumu! "3 puanı pekiştirmek...."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA