Hamza Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor yorumu! "3 puanı pekiştirmek...."

Haftalardır bazen iyi oynayıp da kazanamadıkları, gördükleri kartlar sonucunda eksik kalarak kaybettikleri maçlar olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Kasımpaşa maçında son saniyede golün gelmesi oyuncularımıza vazgeçmediğimizde her şeyin değişebileceğini gösterdi. Bundan sonraki bütün maçlarda sonuna kadar şansımızı zorlamamız gerektiğini gördük. Oyuncularımızdan şu ana kadar hep bunu istemiştik ve sonunda bunun karşılığını görmeleri söylediğimiz şeylerin doğruluğu açısından önemliydi. Haftalardır sürekli bir puanla alt sıralarda kendimizi görmekten biz de taraftarlarımız da sıkılmıştık. Mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi gördük. İnşallah ilerleyen haftalarda bunun tekrarımı getiririz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, Trabzonspor'un 22 haftadır kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu: "İstikrarlı bir şekilde başarısını devam ettiriyor. İyi bir grafiği var ama futbol her şeye açık bir oyun. O yüzden bizde cuma akşamı gidip Trabzon deplasmanında iyi bir mücadele ve sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Bizim için önemli. Aldığımız bu üç puanı pekiştirmek açısından oradan alacağımız puanlar önemli olacak. Bu mücadeleye hazırlanıyoruz."