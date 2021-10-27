İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz ne zaman, hisse fiyatı ile kodu nedir? İHA halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

İHA halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. SPK'nın onay vermesinin ardından İhlas Haber Ajansı hisseleri borsada işlem görmeye başlayacak. Öte yandan 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtildi. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler bu noktada "İHA halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...
İhlas Holding bünyesinde yer alan 28 yıldır medya alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) halka arz oluyor. İHA'nın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka arzına ise Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.
Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Hisseler 4,60 TL sabit fiyattan satılacak
İHA'nın halka arzında, Şirketin sermayesi 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.