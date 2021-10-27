Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz ne zaman, hisse fiyatı ile kodu nedir? İHA halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:33 Son Güncelleme: 27.10.2021 10:33

İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz ne zaman, hisse fiyatı ile kodu nedir? İHA halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

İhlas Haber Ajansı İHA halka arz ne zaman, hisse fiyatı ile kodu nedir? İHA halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK’nın haftalık bülteni ile halka arzı duyurulan şirketle ilgili olarak yatırım yapmak isteyen binlerce kişi “İHA halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?” gibi konularda araştırmalarına başladı. İHA'nın halka arzında, şirketin sermayesi 42 milyon TL’den 64 milyon TL’ye yükseleceği bildirildi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

İHA halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. SPK'nın onay vermesinin ardından İhlas Haber Ajansı hisseleri borsada işlem görmeye başlayacak. Öte yandan 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtildi. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler bu noktada "İHA halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...

Kızılbük GYO halka arz ne zaman olacak, eşit mi- oransal mı? İşte Kızılbük GYO halka arz hisse fiyatı ve kodu!

İhlas Holding bünyesinde yer alan 28 yıldır medya alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA) halka arz oluyor. İHA'nın halka arzında, 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin halka arzına ise Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.
Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Hisseler 4,60 TL sabit fiyattan satılacak
İHA'nın halka arzında, Şirketin sermayesi 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika haberi | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu?
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
Son dakika haberi... 2020 asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika haberi | Zincir marketlerin oyunu belgelendi: Fahiş fiyatı birlikte belirlediler
Son dakika! Türkiye ve ABD heyetleri ilk F-35 toplantısını tamamladı: Görüşmeler olumlu geçti
Son dakika haberi: Şebnem Şirin boğazı kesilerek vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı!
Başkan Erdoğan sözünü vermişti Yarın açılıyor; İşte yeni AKM
Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
Son dakika: Hastanede 36 saat nöbet iddiası! Bakan Koca: Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır
ARKADAŞINA GÖNDER
İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arz ne zaman, hisse fiyatı ile kodu nedir? İHA halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA