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Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:32

Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları için gözler MEB’te!

Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları için gözler MEB’te!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları son dakika olarak duyurulacak. Türkiye’nin 81 ilinde başlatılan Kazanım değerlendirme uygulaması 7, 8, 11 ve 12'nci sınıfları kapsıyor. Koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin eğitim kayıplarını engellemek amacıyla yapılan Kazanım Değerlendirme sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri kazanım değerlendirme sonuçları için gözlerini MEB’e çevirdi. Peki Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylı bilgi…

Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları ile ilgili son gelişmeler gündemde yer alıyor. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması 26-27 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavı sonuçları MEB tarafından ilan edilecek. Peki Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları açıklandı mı?

KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. İlk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 26 Ekim'de saat 09.00 itibarıyla başlatıldı. Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik kazanım değerlendirme uygulaması da 27 Ekim'de saat 09.00'da başlatılacak. Sınavların tamamlanmasının ardından Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları MEB tarafından ilan edilecek.

LİSE 11. VE 12. SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin cevap kâğıtları, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak.

Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.

KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kazanım değerlendirme sınavının hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, kitapçıkların sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabileceği duyuruldu.

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: 'Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak.'

Bakan Özer, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarında bu uygulama programına alınacaklar. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz. Eğitim öğretim yılı boyunca bu desteklerimizi sürekli çeşitlendirerek kapasitesini artıracağız.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullardaki 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bugün Türkçe, fen bilimleri ve matematik derslerinden oluşan kazanım değerlendirme uygulamasına alınacak. Liselerdeki 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulaması ise 27 Ekim'de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik uygulanacak. Uygulamaya 7'nci sınıf düzeyinde 1 milyon 275 bin 865, 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 233 bin 639, 11'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 137 bin 762 ve 12'nci sınıf düzeyinde 918 bin 650 öğrenci olmak üzere toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak."

UYGULAMA HANGİ DERSLERDEN VE NASIL YAPILACAK?

İlk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bugün saat 09.00 itibarıyla başlatılıyor. İkili eğitim yapan okullarla ilgili uygulamanın saatine ilişkin değişiklik yapılabilecek. Bu sınıf gruplarına yönelik uygulamada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 25'er soru sorulacak. Her ders için uygulama süresi 40 dakika olup her uygulama sonunda 10 dakikalık aralar verilecek.

Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarındaki öğrencilere yönelik yarınki kazanım değerlendirme uygulaması da yine saat 09.00'da başlatılacak. Bu sınıf gruplarındaki öğrencilere, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden otuzar; fizik, kimya ve biyoloji derslerinden on beşer soru sorulacak. Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin uygulama süreleri ellişer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin toplam uygulama süreleri ise 75 dakika olacak.

Derslerin uygulamaları arasında 10 dakikalık aralar verilecek. Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler, bütün uygulamalara katılacak. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alınacak.

Öğrencilerin cevap kâğıtları, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak.

Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.

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Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları için gözler MEB’te!
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