Kazanım Değerlendirme Sınavı soruları ve cevapları şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bu uygulamanın yapılacağını ifade etti. Peki Kazanım Değerlendirme Sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? (26- 27 Ekim) 7, 8, 11 ve 12. Sınıf MEB Kazanım Değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kazanım Değerlendirme Sınavı açıklanmadı. Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları MEB tarafından açıklanacak olup tarih bilgisi henüz verilmedi.
Öğrencilerin cevap kağıtları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak. Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.
Kazanım değerlendirme sınavının hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, kitapçıkların sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabileceği duyuruldu.
Kazanım Değerlendirme sınavı soruları ve cevapları henüz belli olmadı. Kazanım Değerlendirme Sınavlarının tamamlanmasının ardından Kazanım Değerlendirme Sınavı cevap anahtarı MEB tarafından ilan edilecek.