KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kazanım Değerlendirme Sınavı açıklanmadı. Kazanım Değerlendirme Sınavı sonuçları MEB tarafından açıklanacak olup tarih bilgisi henüz verilmedi.

KAZANIM UYGULAMASI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin cevap kağıtları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ilk ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak. Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.

Kazanım değerlendirme sınavının hangi tarihte sonuçlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, kitapçıkların sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabileceği duyuruldu.