Marius Sumudica'dan dikkat çeken sözleri! "Söz verdiğim şeyler var..."

"EĞER BİR GEMİDE AYNI YÖNE DOĞRU HAREKET EDİYORSANIZ BAŞARI GELİR"

Malatya'ya geldiği için mutlu olduğunu ve ekip olarak kaliteli iş çıkarmak istediklerini vurgulayan Sumudica, "Buraya geldiğimde çok iyi bir oyuncu gurubuyla karşılaştım. Bir aile olmaya çalıştık. Sadece benim ekibim ve futbolcular değil, kulüp çalışanları taraftarlar da dahil. İyi bir aile olmaya çalıştık. Kaliteli bir iş oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer bir gemide aynı yöne doğru hareket ediyorsanız başarı gelir. Farklı yönlere doğru hareket edenler olursa hiçbir başarı gelmez. Büyük takımlarda maç kaybedebiliyor. Dünyanın en iyi takımları bile kaybedebiliyor. Ama umarım bu bizim için yakın zamanda geçerli olmayacak. Bunun üzerine çalışacağız. Taraftarlara, futbolculara ve çalışanlara güven aşılamaya çalışıyoruz. Bu özgüvenle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.