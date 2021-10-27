Masumlar Apartmanı 44. son bölüm tamamı kesintisiz izle! Masumlar Apartmanı TRT1 hemen izle!

TRT1 ekranlarının dikkat çeken yapımı Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Bu noktada yapımın yeni sezonunu internet aracılığı ile izlemek isteyenler Masumlar Apartmanı 44. yeni bölüm izle ekranını gündeme taşıdı. İşte TRT1 ile Masumlar apartmanı (44. Bölüm) izle ekranı ve yeni sezona dair tüm detaylar...
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLE!
Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni sezon bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (44.BÖLÜM)
Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir.
İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya'yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya'nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.