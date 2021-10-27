Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, günü belli oldu mu? 27. Dönem Polislik POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 27.10.2021 07:14 Son Güncelleme: 27.10.2021 07:15

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, günü belli oldu mu? 27. Dönem Polislik POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, günü belli oldu mu? 27. Dönem Polislik POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

27. Dönem Polislik POMEM mülakat sonuçları 2021 için bekleyiş sürüyor. Polislik sözlü mülakatlarına katılım gösteren adaylar, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Bilindiği gibi, POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve POMEM mülakat sonucu puanının %50'sinin toplamını ifade etmektedir. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? Polislik POMEM sonuç sorgulama ekranı nedir? İşte, EGM 27. Dönem polislik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili son durum ve sorgulama sayfası

POMEM polislik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz aylarda yapılan sözlü mülakatlara katılım gösteren polis adayları, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişine devam ediyor. Ekim ayının sonlarına gelmemize rağmen sonuçların henüz açıklanmamış olması, POMEM sonuçları açıklandı mı sorusunun cevapsız kalmasına neden oluyor.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreçte, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak konusu, bir süredir yoğun olarak araştırılanlar arasında öne çıkıyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak ve sorgulama ekranı da bu adres olacak. Peki, 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, polislik mülakat sonucuna nasıl bakılır?

İşte, polislik sözlü mülakat sonucu ile ilgili son durum;

POMEM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POLİSLİK POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. POMEM sonuçlarının Kasım ayının ortalarına kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 27.Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, günü belli oldu mu? 27. Dönem Polislik POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
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