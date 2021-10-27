POMEM polislik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz aylarda yapılan sözlü mülakatlara katılım gösteren polis adayları, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişine devam ediyor. Ekim ayının sonlarına gelmemize rağmen sonuçların henüz açıklanmamış olması, POMEM sonuçları açıklandı mı sorusunun cevapsız kalmasına neden oluyor.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplamda 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreçte, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak konusu, bir süredir yoğun olarak araştırılanlar arasında öne çıkıyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak ve sorgulama ekranı da bu adres olacak. Peki, 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, polislik mülakat sonucuna nasıl bakılır?

İşte, polislik sözlü mülakat sonucu ile ilgili son durum;