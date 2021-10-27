Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadakatsiz yeni bölüm izle! 27 Ekim 2021 Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz 38.yeni bölüm izle ekranı... Aras ve Asya el ele!
Giriş Tarihi: 27.10.2021 18:47 Son Güncelleme: 27.10.2021 18:49

Sadakatsiz yeni bölüm izle! 27 Ekim 2021 Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz 38.yeni bölüm izle ekranı... Aras ve Asya el ele!

Sadakatsiz yeni bölüm izle! 27 Ekim 2021 Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz 38.yeni bölüm izle ekranı... Aras ve Asya el ele!

Kanal D canlı yayın ile bu akşam izleyenleriyle buluşacak olan Sadakatsiz yeni bölüm izleyenleri tanıtım fragmanıyla heyecanlandırmıştı. Dizide bu hafta Asya ve Aras’ın arasındaki kıvılcım Volkan’ı oldukça kızdırırken ikilinin el ele ortaya çıkması herkesi şaşkına çevirecek. Diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz 38.yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Sadakatsiz yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...

Asya ve Aras yeni bir aşka yelken açıyor! Sadakatsiz yeni bölüm izle ekranı dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk'un rol aldığı dizide bu hafta izleyenleri oldukça şaşırtacak yeni gelişmeler yaşanacak. Öte yandan diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz yeni bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte 27 Ekim Sadakatsiz yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Asya ve Aras el ele görülüyor!

Dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde bu hafta heyecan dolu anlar yaşanacak. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Aras yeni bir aşka yelken açıyor! Aras'a güvenmek isteyen Asya, ona karşı bir adım atıyor. Aras'tan aldığı sözle birlikte ikili aşklarını da ilan ediyor. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor. Herkesi şoke eden bu aşk haberi, Volkan'ın canını epey sıkıyor!

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Sadakatsiz yeni bölüm izle! 27 Ekim 2021 Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz 38.yeni bölüm izle ekranı... Aras ve Asya el ele!
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