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Giriş Tarihi: 28.10.2021 01:08

Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak, tarihler ne zaman belli olur? Bakan Koca'dan sağlıkçılara atama müjdesi!

Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak, tarihler ne zaman belli olur? Bakan Koca’dan sağlıkçılara atama müjdesi!

Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yeni atama müjdesini duyururken bu noktada binlerce sağlıkçı gözünü “Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak, tarihler ne zaman belli olur?” soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada atamaların en hızlı ve erken şekilde yapılacağının sinyalleri veirldi. Peki, 2021 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak, tarihler ne zaman belli olur? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili gelen son dakika açıklamasıyla beraber binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Bakanlık bünyesine gerçekleştirilecek olan personel alımlarına ilişkin sürecin hızlandırıldığını müjdeleyen Bakan Koca bugün bilim kurulu toplantısı sonrası konuşmuştu. Açıklamada "Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar." İfadeleri kullanıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak, tarihler ne zaman belli olur? İşte detaylar...

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BAKAN KOCA'DAN ATAMA MÜJDESİ!

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

Ancak Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili henüz bakanlıktan bir açıklama gelmedi. Tercih ve başvuru kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması gelmedi. Tercih ve başvuru kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak, tarihler ne zaman belli olur? Bakan Koca'dan sağlıkçılara atama müjdesi!
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