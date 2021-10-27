Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…

Son dakika... Bu sezon Liverpool formasıyla rekorlar kıran ve birçok futbol otoritesi tarafından oynadığı futbolla şu an için Ronaldo ve Messi'den daha iyi olduğu söylenen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Liverpool yönetimiyle yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.