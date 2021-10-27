Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…

Son dakika... Bu sezon Liverpool formasıyla rekorlar kıran ve birçok futbol otoritesi tarafından oynadığı futbolla şu an için Ronaldo ve Messi'den daha iyi olduğu söylenen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Liverpool yönetimiyle yeni sözleşme görüşmelerine devam ediyor.
Liverpool'un da sözleşme uzatmak istediği yıldız oyuncu, son olarak Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri maçta hat-trick yapmış ve Premier Lig tarihine geçmişti.
Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca 12 maçta 15 gol kaydeden Mohamed Salah, tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.
Manchester United maçında attığı 3 golle birlikte Premier Lig'de 107 gole ulaşan Mısırlı yıldız, Didier Drogba'yı geride bırakarak Premier Lig tarihindeki en golcü Afrikalı oyuncu oldu.
Öte yandan 29 yaşındaki yıldız, bu sezon Liverpool formasıyla son 10 maçın hepsinde ağları sarsma başarısını gösterdi.
Bu performansıyla birlikte Liverpool'un şampiyonluk için en önemli silahı olan Mohamed Salah, birçok dünya devinin de peşinde olduğum bir oyuncu haline geldi.
Bu nedenle oyuncuyu kaybetmek istemeyen Liverpool yönetimi, Salah ile sözleşme görüşmelerine başlasa da yıldız oyuncun talepleri şoke etti.
Football Insider'da yer alan habere göre; Mısırlı yıldız, Liverpool'daki yeni sözleşmesinde haftalık 500 bin sterlin kazanmak istiyor. Bu da yıllık 26 milyon sterlin'e (30 milyon euro) eş değer geliyor.
Liverpool ile bu zam üzerinden anlaşma sağlaması takdirinde yüzde 300 zam alacak olan Mohamed Salah, bu sezon Premier Lig'e geri dönen Ronaldo'yu bile geride bırakacak.
Manchester United'a ilk transfer olduğu dönemde haftalık 480 bin sterlin alacağı ifade edilen Ronaldo, Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olmuştu.