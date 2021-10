Terim’in ‘8 de kapanır 18 de’ sözü bu sezon işlemez

Yarış 30. haftadan sonra alevlenir ancak Trabzonspor ve Beşiktaş'a bakarsak '8 de kapanır, 18 de' pratiği pek mümkün görünen bir söylem değilGeride kalan 10 haftada Trabzonspor ve Beşiktaş öne çıkıyor. Hem kadroları oturmuş vaziyette hem de oyunları çok güçlü. Diğer rakiplerine oranla çok önde görünüyorlar4 Büyük her sezon şampiyonluk iddiasıyla başlar ama 10 hafta geride kaldığında bu ışığı veren takımlar Trabzonspor ile Beşiktaş. 38 haftalık bir ligde yarış ancak 30. haftadan sonra alevlenir. Alanyaspor , Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor gibi takımların performansına da bakarsak sadece derbi kazanarak mutlu sona ulaşılabilecek bir sezon değil. G.Saray ise ikisezondur iyi bir 6 numara almayarak7 puan geriye düştü. '8 de kapanır,18 de kapanır', Trabzon veBeşiktaş'ın varlığına bakarsakpratiği pek mümkün görünenbir söylem değil. Sezonuzun, bazen 1-2 sakatlığınmaçların kaderinedirekt etki ettiği bir ortamdabüyük harfli cümlelerkurmamak lazım. AncakTrabzonspor'un sol beksancısı, F.Bahçe 'nin dizilişve oyun analiz konusu,Beşiktaş'ın da yaşadığıçift haneli sakatlıksayısı geride kalan 10 haftanınsatır başları.: Lige doğru kadrolarla başlayan iki takım var; Trabzonspor ve Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi için yaptığı transferlere rağmen sahada umduğunu bulamayan Beşiktaş'ın kadrosu, Süper Lig için iddiasını koruyor.Devre bitine kadar Beşiktaş bunları görecek. Trabzonspor'un son galibiyeti tam bir planlama eseri. Sakatlıklarına rağmen kazanmayı başardılar.Ama Trabzonspor'un da yerli rotasyonu problemli. O da puanlar kaybedecek.Yani; ligin bize anlatacak daha çok hikâyesi var.Şu anda takımların aldıkları puanların yanında genel seviyelerine baktığımızda Trabzonspor ve Beşiktaş öne çıkıyor.Bunun yanında daha sorunsuz takımlar. İstikrarlarını sezon sonuna kadar götüreceklerini söyleyebiliriz.Trabzonspor lider ama sezon başındaki etkili oyununda bir düşüş yaşıyor. Göztepe önünde iyi oynamayan bir Trabzonspor vardı.Gervinho'nun kaliteli vuruşuyla maçı sadece kazandı.Ocak ayına kadar Abdullah Avcı, elindeki kadroyu sağlam tutabilirse zirveden kopmaz, yapabileceği takviyelerle de takımını güçlendirir.Ayrıca Göztepeönünde Trabzonspor,Bakasetas'ın yokluğunufazlasıyla hissetti.F.Bahçe'nin sorunu yalnızca Pereira değil.Pereira'nın oyunseçimi yanında, Pereira'nın teknik direktör olarakseçilmesi de ayrı bir tartışma. F.Bahçe iyi bir kadroyasahip ama oyun hâlâ oturmadı.Bunu tercih ettiğiniz zaman orta alanve forvet yerleşiminde sorun ortaya çıkıyor ve elinizdekibu kadar yıldız oyuncunun performans olarak kullanılamadığıbir sonuca bağlanıyor.Bunlar değişmezse puan kayıplarıylaberaber teknik direktör konusu çok daha büyüksoru işareti haline gelecek.Coşkuyla oynayan bir takım var. Ama sahadaki problemleri çözecek kalite kulübede oturuyor.Bunun da farkındadeğil ama en kötüsü hayaliyok.diyerek zayıftakım karşısındaki beraberliğiaçıklamaya çalışmak F.Bahçe hocasınınolamaz. Bu takım için yetersiz.Pereira'nın ilk döneminde de benzer söylemleri vardı. 7'den 70'e her F.Bahçe taraftarı kulübünün tarihini, yaptığını, yapamadığını ezbere biliyor. Taraftarla empati kurmak için romantik söylemler ya da puan kaybedilmiş bir maçtan sonra bir sonraki maçı işaret etmek yerine tabelada sonuç alacaks-ı nız.Diziliş tercihi, oyuncu değişiklikleri kadar Pereira geldikten sonra yapıan transferlerin Meyer, Crespo, Diego gibi isimlerin F.Bahçe kalibresinde oyuncular olup olmadığını tartışmak gerekiyor.Pereira'nın üçlü sistemde ısrar etmesi sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Alanya karşısında değişiklik yaparken oyuncuların yerleriyle oynaması takımın oyun hafızasına zarar verdi.Başkan Koç, "İyi oynamıyoruz" diyerek Pereira'ya bir sarı kart gösterdi.Boupendza ve Akintola'yı kaybetmesine rağmen Hatayspor'un çalışkan, ne yaptığını bilen, bildiğini de oyunculara iyi aktaran bir teknik direktörü, Ömer Erdoğan var. Alanya ise Bakasetas, Siopis, Tzavellas, Salih Uçan'ı kaybetti amaiyi defans yapan ve geçişi iyi oynayan bir takım haline getirdiler.G.Saray ve F.Bahçe'yi deplasmanda yenip, Trabzon'la berabere kalmak tesadüf değil.İki teknik adam da gelişime inanıyor.Her maçı ayrı oynuyorlar, her hafta başka plan yapıyorlar. Bunun da karşılığını alıyorlar.Alanya hem G.Saray'ı hem F.Bahçe'yi yendi. Hatay da her rakibe zorluk çıkartıp sisteminden vazgeçen bir takım değil.Alanya ve Hatay, kadro yapılarına göre bir oyun sergiliyorlar. Bülent Korkmaz, kompakt futbol anlayışıyla Alanya'yı disipline etti. Önce gol yememek için akıllı savunma yapıyorlar, kontrataklarla da golü kovalıyorlar ve başarılı oluyorlar.Hatay'ın Boupendza ile birlikte birçok oyuncuyu kaybettikten sonra yeniden kurulan kadronun başarılı olması Ömer Erdoğan'ın başarısını gösteriyor.Oyuncular değişiyor ama sistem özelliğini koruyor.Bunlara Karagümrük'ü ilave edebiliriz. Bu üç takımın ortak noktasına baktığımız zaman doğru yönetilen, ödemeleri sağlıklı yürüyen bir yapı görüyoruz.Bu ortamlarda görevalan Ömer Erdoğan, BülentKorkmaz ve Farioli'nin bu durumudoğru kullandığını görüyoruz.Eldeki malzemeyle neyapabileceklerini de doğru ölçüyorlarve sahaya yansıtıyorlar. Bubaşarılar tesadüf değil.