Terim’in ‘8 de kapanır 18 de’ sözü bu sezon işlemez

Süper Lig’de 10 hafta geride kaldı, zirve yarışındaki rekabet nefes kesti. Kanarya’da Pereira tartışılırken Sergen Yalçın, Kartal’ı uçurdu. İşte SABAH SPOR yazarlarının görüşleri:
BÜLENT TİMURLENK
Yarış 30. haftadan sonra alevlenir ancak Trabzonspor ve Beşiktaş'a bakarsak '8 de kapanır, 18 de' pratiği pek mümkün görünen bir söylem değil
ALİ GÜLTİKEN
Geride kalan 10 haftada Trabzonspor ve Beşiktaş öne çıkıyor. Hem kadroları oturmuş vaziyette hem de oyunları çok güçlü. Diğer rakiplerine oranla çok önde görünüyorlar
SORU: Ligde 10 haftayı geride bıraktık,Trabzonspor lider durumda. Geride kalan süreyebakarsak şampiyonluk ışığını yakabilecek birtakım ya da takımlar var mı? Performanslarlailgili genel düşünceniz nedir?
BÜLENT TİMURLENK: 4 Büyük her sezon şampiyonluk iddiasıyla başlar ama 10 hafta geride kaldığında bu ışığı veren takımlar Trabzonspor ile Beşiktaş. 38 haftalık bir ligde yarış ancak 30. haftadan sonra alevlenir. Alanyaspor, Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor gibi takımların performansına da bakarsak sadece derbi kazanarak mutlu sona ulaşılabilecek bir sezon değil. Hamsik ve Pjanic'in tecrübe vekaliteleriyle takımlarına kattıklarıortada. F.Bahçe'nin bu konudaMesut'tan beklentisi var amaMesut ortalıkta yok. G.Saray ise ikisezondur iyi bir 6 numara almayarak7 puan geriye düştü. '8 de kapanır,18 de kapanır', Trabzon veBeşiktaş'ın varlığına bakarsakpratiği pek mümkün görünenbir söylem değil. Sezonuzun, bazen 1-2 sakatlığınmaçların kaderinedirekt etki ettiği bir ortamdabüyük harfli cümlelerkurmamak lazım. AncakTrabzonspor'un sol beksancısı, F.Bahçe'nin dizilişve oyun analiz konusu,Beşiktaş'ın da yaşadığıçift haneli sakatlıksayısı geride kalan 10 haftanınsatır başları.
GÜRCAN BİLGİÇ: Lige doğru kadrolarla başlayan iki takım var; Trabzonspor ve Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi için yaptığı transferlere rağmen sahada umduğunu bulamayan Beşiktaş'ın kadrosu, Süper Lig için iddiasını koruyor. AmaAvrupa kulvarı zorludur vedönüşlerinde bizim takımlarımızsıkıntılar yaşar. Devre bitine kadar Beşiktaş bunları görecek. Trabzonspor'un son galibiyeti tam bir planlama eseri. Sakatlıklarına rağmen kazanmayı başardılar. Gervinho'nun neden transfer edildiğinibu maçta herkes anlamıştır. Ustalıkbaşka bir şey. Ama Trabzonspor'un da yerli rotasyonu problemli. O da puanlar kaybedecek.
Yani; ligin bize anlatacak daha çok hikâyesi var.
KULÜBEYI GÜÇLENDİRMELİ
ALİ GÜLTİKEN: Şu anda takımların aldıkları puanların yanında genel seviyelerine baktığımızda Trabzonspor ve Beşiktaş öne çıkıyor. Hem kadrolarıoturmuş vaziyette hem de oyunları çokgüçlü. Diğer rakiplerine oranla çok öndegörünüyorlar. Bunun yanında daha sorunsuz takımlar. İstikrarlarını sezon sonuna kadar götüreceklerini söyleyebiliriz.
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor lider ama sezon başındaki etkili oyununda bir düşüş yaşıyor. Göztepe önünde iyi oynamayan bir Trabzonspor vardı.
Gervinho'nun kaliteli vuruşuyla maçı sadece kazandı.
Ocak ayına kadar Abdullah Avcı, elindeki kadroyu sağlam tutabilirse zirveden kopmaz, yapabileceği takviyelerle de takımını güçlendirir. Nwakaeme,Gervinho, Hamsik veBakasetas gibi oyuncularınyerini dolduracakisimler kulübedeyok. Ayrıca Göztepeönünde Trabzonspor,Bakasetas'ın yokluğunufazlasıyla hissetti.
F.BAHÇE'DE YA OYUN DEĞİŞECEK YA DA HOCA
SORU: Fenerbahçe'de Pereira tartışılmayadevam ediyor. İlk defa onuncu haftadataraftar da isyan etti. Portekizli teknikadam yoluna ne kadar devam edebilir?
ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe'nin sorunu yalnızca Pereira değil. Camianın kafası karışık. Sorumlunun teknik adam mı, yönetim mi olduğukonusunda git-gel yaşıyorlar. Pereira'nın oyunseçimi yanında, Pereira'nın teknik direktör olarakseçilmesi de ayrı bir tartışma. F.Bahçe iyi bir kadroyasahip ama oyun hâlâ oturmadı. Konu yalnızca üçlüsavunma değil. Bunu tercih ettiğiniz zaman orta alanve forvet yerleşiminde sorun ortaya çıkıyor ve elinizdekibu kadar yıldız oyuncunun performans olarak kullanılamadığıbir sonuca bağlanıyor. Ya oyuncuların burayadaha fazla uyumu sağlanacak ya da sistemdeğişecek. Bunlar değişmezse puan kayıplarıylaberaber teknik direktör konusu çok daha büyüksoru işareti haline gelecek.
GÜRCAN BİLGİÇ: Coşkuyla oynayan bir takım var. Ama sahadaki problemleri çözecek kalite kulübede oturuyor. Pereira ne kendi takımını ne derakipleri anlayabilmiş. Oyuncudeğiştirmekle oyunu değiştirmekfarklı şeyler. Bunun da farkındadeğil ama en kötüsü hayaliyok. "Avrupa Kupası'nı mıkazanacaktık?" diyerek zayıftakım karşısındaki beraberliğiaçıklamaya çalışmak F.Bahçe hocasının jargonuolamaz. Bu takım için yetersiz.
KOÇ SARI KART GÖSTERDİ
BÜLENT TİMURLENK: Pereira'nın ilk döneminde de benzer söylemleri vardı. 7'den 70'e her F.Bahçe taraftarı kulübünün tarihini, yaptığını, yapamadığını ezbere biliyor. Taraftarla empati kurmak için romantik söylemler ya da puan kaybedilmiş bir maçtan sonra bir sonraki maçı işaret etmek yerine tabelada sonuç alacaks-ı nız. "F.Bahçe, Avrupa Ligi'ni kazanacak kadroya sahipdeğil" demek teknik direktörün işi değil. Diziliş tercihi, oyuncu değişiklikleri kadar Pereira geldikten sonra yapıan transferlerin Meyer, Crespo, Diego gibi isimlerin F.Bahçe kalibresinde oyuncular olup olmadığını tartışmak gerekiyor. Romantizmile realizm arasındaki fark budur.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira'nın üçlü sistemde ısrar etmesi sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Alanya karşısında değişiklik yaparken oyuncuların yerleriyle oynaması takımın oyun hafızasına zarar verdi. Özellikle maçtan sonraBaşkan Ali Koç'un "Şampiyonolabilecek kadroya sahibiz"sözleri artık Pereira'nınüstünde Demokles'in Kılıcıgibi sallanacaktır. Başkan Koç, "İyi oynamıyoruz" diyerek Pereira'ya bir sarı kart gösterdi.
'CESUR' FUTBOL SAHADA KAZANIYOR
SORU: Hatay ve Alanya çokbaşarılı işlere imza atıyorlar. Bu iki ekip ve hocaları ileilgili düşünceniz nedir?
BÜLENT TİMURLENK: Boupendza ve Akintola'yı kaybetmesine rağmen Hatayspor'un çalışkan, ne yaptığını bilen, bildiğini de oyunculara iyi aktaran bir teknik direktörü, Ömer Erdoğan var. Alanya ise Bakasetas, Siopis, Tzavellas, Salih Uçan'ı kaybetti ama Bülent Korkmaz'ın pekde kullanmadığı ikinci adıolan 'Cesur'u futbol sahasındaikili mücadelelerde gösteren, iyi defans yapan ve geçişi iyi oynayan bir takım haline getirdiler.
G.Saray ve F.Bahçe'yi deplasmanda yenip, Trabzon'la berabere kalmak tesadüf değil.
GÜRCAN BİLGİÇ: İki teknik adam da gelişime inanıyor. Başardıklarıen önemlişey, oyuncularınıda bunaikna etmeleri. Her maçı ayrı oynuyorlar, her hafta başka plan yapıyorlar. Bunun da karşılığını alıyorlar. Sonuçlarsaygıyı, saygı da inançlımücadeleyi getiriyor. Alanya hem G.Saray'ı hem F.Bahçe'yi yendi. Hatay da her rakibe zorluk çıkartıp sisteminden vazgeçen bir takım değil. Bülent Korkmazda Ömer Erdoğan da sadecefutbol konuşarak işlerini iyiyapan teknik adamlar.
LEVENT TÜZEMEN: Alanya ve Hatay, kadro yapılarına göre bir oyun sergiliyorlar. Bülent Korkmaz, kompakt futbol anlayışıyla Alanya'yı disipline etti. Önce gol yememek için akıllı savunma yapıyorlar, kontrataklarla da golü kovalıyorlar ve başarılı oluyorlar. Bülenthoca ile 7 maçta alınan 5galibiyet, 2 beraberlik sistemindoğru işlediğini gösteriyor.
Hatay'ın Boupendza ile birlikte birçok oyuncuyu kaybettikten sonra yeniden kurulan kadronun başarılı olması Ömer Erdoğan'ın başarısını gösteriyor.
Oyuncular değişiyor ama sistem özelliğini koruyor.
ALİ GÜLTİKEN: Bunlara Karagümrük'ü ilave edebiliriz. Bu üç takımın ortak noktasına baktığımız zaman doğru yönetilen, ödemeleri sağlıklı yürüyen bir yapı görüyoruz. Bu da teknik adamların yalnızcaişine odaklanmasınısağlıyor. Bu ortamlarda görevalan Ömer Erdoğan, BülentKorkmaz ve Farioli'nin bu durumudoğru kullandığını görüyoruz. Felsefeleri olan teknikadamlar. Eldeki malzemeyle neyapabileceklerini de doğru ölçüyorlarve sahaya yansıtıyorlar. Bubaşarılar tesadüf değil.