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Giriş Tarihi: 27.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 27.10.2021 07:13

VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler ve kimler başvurabilir? 2021-2022 VGM burs başvuruları başlıyor!

VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler ve kimler başvurabilir? 2021-2022 VGM burs başvuruları başlıyor!

VGM burs başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yükseköğretim öğrencileri için başvuruların 1 Kasım tarihinden itibaren alınacağı bildirilmişti. Tarihin yaklaşmasıyla "2021 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvuruda bulunacak adaylar şimdiden şartları inceliyorPeki, VGM burs başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Eğitim hayatlarına maddi destek amaçlı verilmekte olan bu ödenekle ilgili olarak "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan takvimde işlemlerin Ekim ve Kasım aylarında belirlenen tarihlerde alınacağı bildirildi. Hal böyleyken VGM burs başvuruları, başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak, burs şartları neler? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları son durum...

2021-2022 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 başvuru tarihleri şöyle:

  • Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 - 30 Ekim 2021
  • Yükseköğrenim bursu başvuru süreci 01 - 15 Kasım 2021
  • Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvurusu 01 - 15 Kasım 2021

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

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VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler ve kimler başvurabilir? 2021-2022 VGM burs başvuruları başlıyor!
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