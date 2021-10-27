VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler ve kimler başvurabilir? 2021-2022 VGM burs başvuruları başlıyor!

Eğitim hayatlarına maddi destek amaçlı verilmekte olan bu ödenekle ilgili olarak "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan takvimde işlemlerin Ekim ve Kasım aylarında belirlenen tarihlerde alınacağı bildirildi. Hal böyleyken VGM burs başvuruları, başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak, burs şartları neler? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları son durum...