Yarın bankalar açık mı, çalışacak mı, EFT yapılır mı? Şeklindeki sorular akşam saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanacak 1,5 günlük resmi tatil şimdiden özellikle bankalarda işlem yapması gereken vatandaşların çeşitli araştırmalarına neden oldu. Peki, 28 Ekim Yarın bankalar açık mı olacak, yarım gün mü? İşte 28-29 Ekim banka çalışma saatleri ve merak edilen tüm detaylar...
Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.
28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde (1 Kasım) hesaba geçecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.
Bu tarihte yapılan EFT ve Havaleler de 1 Kasım'da hesaplara geçecek.