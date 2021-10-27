Yarın bankalar açık mı, çalışacak mı, EFT yapılır mı? Şeklindeki sorular akşam saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanacak 1,5 günlük resmi tatil şimdiden özellikle bankalarda işlem yapması gereken vatandaşların çeşitli araştırmalarına neden oldu. Peki, 28 Ekim Yarın bankalar açık mı olacak, yarım gün mü? İşte 28-29 Ekim banka çalışma saatleri ve merak edilen tüm detaylar...