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Giriş Tarihi: 27.10.2021 19:11 Son Güncelleme: 27.10.2021 19:12

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün mü? 28 Ekim 2021 Yarın bankalar çalışacak mı?

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün mü? 28 Ekim 2021 Yarın bankalar çalışacak mı?

Cumhuriyet Bayramı arefesi nedeniyle 28 Ekim tarihinde bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar “Yarın bankalar açık mı, çalışacak mı, EFT yapılır mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet’in 98. Yıl dönümü nedeniyle bilindiği üzere Perşembe yarım gün Cuma ise tam gün resmi tatil sayılacak. Hal böyleyken “28 Ekim Yarın bankalar açık mı olacak, yarım gün mü?” sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte 28 Ekim yarın banka çalışma saatleri ve konuya dair tüm detaylar...

Yarın bankalar açık mı, çalışacak mı, EFT yapılır mı? Şeklindeki sorular akşam saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanacak 1,5 günlük resmi tatil şimdiden özellikle bankalarda işlem yapması gereken vatandaşların çeşitli araştırmalarına neden oldu. Peki, 28 Ekim Yarın bankalar açık mı olacak, yarım gün mü? İşte 28-29 Ekim banka çalışma saatleri ve merak edilen tüm detaylar...

28 EKİM'DE YARIN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde (1 Kasım) hesaba geçecek.

29 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.

Bu tarihte yapılan EFT ve Havaleler de 1 Kasım'da hesaplara geçecek.

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Yarın bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün mü? 28 Ekim 2021 Yarın bankalar çalışacak mı?
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