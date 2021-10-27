Eczaneler ve hastanelerin 28-29 Ekim tarihindeki çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde hastane ve eczanelerin çalışma durumları farklılık gösteriyor. Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünde de bu işleyiş sürecek. Peki, 28 Ekim yarın eczaneler ve hastaneler açık mı? 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hastaneler tatil mi, çalışıyor mu?
Eczaneler, hastaneler, aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de resmi tatil çalışma düzeninde olacak.
Hastaneler 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar tüm bölümlerde öğleden sonra ise sadece acil bölümlerde hizmet verecekler. Ancak aşı ile ilgili bir engel bulunmuyor. Aşı randevusu olan kişiler giderek aşılarını olabilirler.
Aile hekimleri de aynı hastaneler gibi varsa acil ve aşı bölümlerde hizmet verecek. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için bu sistem uygulanacak.