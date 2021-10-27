Yarın noterler açık mı? 28 Ekim Perşembe noter açık mı, çalışıyor mu?

YARIN NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim günü yarım gün olduğu için yarın noterler yarım gün çalışacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle noterler öğlene kadar çalışacak.

28 EKİM VE 29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim'de noterler açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise resmi tatil olması sebebiyle noterler çalışmayacak. Nöbetçi ve tüm noterler, 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar hizmet verecek.