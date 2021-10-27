Bu yıl 28 Ekim Perşembe gününe denk gelirken Noter çalışma saatleri araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, kargo, noter, banka gibi kurumlar çalışmıyor. Hukuki işlemleri olan vatandaşlar Yarın noterler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Yarın noterler açık mı? 28 Ekim Perşembe noter açık mı, çalışıyor mu? İşte noter çalışma saatleri
28 Ekim günü yarım gün olduğu için yarın noterler yarım gün çalışacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle noterler öğlene kadar çalışacak.
28 Ekim'de noterler açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise resmi tatil olması sebebiyle noterler çalışmayacak. Nöbetçi ve tüm noterler, 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar hizmet verecek.
Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. Dolayısıyla noterde işi olanlar 30-31 Ekim 2021 tarihlerini bekleyecek.