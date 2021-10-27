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Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:13

Yarın noterler açık mı? 28 Ekim Perşembe noter açık mı, çalışıyor mu?

Yarın noterler açık mı? 28 Ekim Perşembe noter açık mı, çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı’nın gelmesiyle beraber Noter çalışma saatleri merak ediliyor. Ülkemizde resmi tatillerden bir önceki gün bazen yarım gün sayılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim’de noter açık mı, çalışıyor mu sorusuna ise yanıt aranıyor. Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kurumlarında resmi tatillerde kapalı olduğu biliniyor. Peki Yarın noterler açık mı? 28 Ekim Perşembe noter açık mı, çalışıyor mu? İşte noter çalışma saatleri 2021

Bu yıl 28 Ekim Perşembe gününe denk gelirken Noter çalışma saatleri araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, kargo, noter, banka gibi kurumlar çalışmıyor. Hukuki işlemleri olan vatandaşlar Yarın noterler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Yarın noterler açık mı? 28 Ekim Perşembe noter açık mı, çalışıyor mu? İşte noter çalışma saatleri

YARIN NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim günü yarım gün olduğu için yarın noterler yarım gün çalışacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle noterler öğlene kadar çalışacak.

28 EKİM VE 29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

28 Ekim'de noterler açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise resmi tatil olması sebebiyle noterler çalışmayacak. Nöbetçi ve tüm noterler, 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar hizmet verecek.

HAFTA SONU NOTERLER AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. Dolayısıyla noterde işi olanlar 30-31 Ekim 2021 tarihlerini bekleyecek.

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Yarın noterler açık mı? 28 Ekim Perşembe noter açık mı, çalışıyor mu?
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