Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:56 Son Güncelleme: 27.10.2021 10:56

YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı!

YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Merakla beklenen YDS/2 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle, adayların günlerdir yanıtını aradığı YDS sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirirken sonuç sorgulama ekranının erişime açıldığını duyurdu. Peki, 2021 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, YDS/2 sonuç sorgulama ekranı ve ÖSYM'nin açıklaması

Son dakika haberleri... YDS/2 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 10 Ekim tarihinde düzenlenen sınava katılım gösteren binlerce aday, ÖSYM'nin açıklamasını bekliyordu. ÖSYM, daha önce duyurduğu 2 Kasım tarihinden önce sonuçların erişime açıldığını bildirdi.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin açıklamasında, YDS sonuçlarının açıklandığı ve sorgulama ekranının aktif olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından YDS sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

İşte, ÖSYM'nin açıklaması ve YDS/2 sonuç sorgulama ekranı;

YDS/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2 KASIM TARİHİNDE AÇIKLANACAKTI

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını tarihi daha önce 2 Kasım 2021 olarak duyurmuştu. Böylelikle, YDS/2 sonuçları, beklenen tarihden daha önce açıklanmış oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle: ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. yeni sezon bölüm full izle!
Son dakika haberi | Asgari ücret zammı ne kadar, kaç lira olacak? 2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika: Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelmişti Newcastle United’a gidiyor! Dünyanın en zengin kulübü hocasını buldu…
EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm hangi gün? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok ve ne zaman yayınlanacak?
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
Son dakika haberleri: MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış! SABAH dev operasyonu duyurmuştu
İşte 10 büyükelçiyle gelen 'Osman Kavala' skandalının perde arkası: İmzacı elçilerden çocukça bahaneler
SON DAKİKA | Tiktok fenomenleri birbirine girdi! 'Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım'
Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim ve hangi takım kazandı? Şok isim potada...
ARKADAŞINA GÖNDER
YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA