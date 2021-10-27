Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen son dakika açıklaması ile birlikte yeni MHK Başkanı belli oldu. Serdar Tatlı'nın istifasının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
Ferhat Gündoğdu
ÜYELER
Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu
Peki, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir?
İşte yanıtı;
Ferhat Gündoğdu, 'klasmon üst gözlemciliği' görevini yürütmüş hakemlerdendir. Asıl mesleği doktorluk olan Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer almaktadır. Aynı zamanda Türk Eğitim Derneği şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapan Gündoğdu, asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp Okulu'nu 1991 yılında bitirmiştir. Ardından Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yapmıştır. Atatürk Üniversitesi'nde masterını tamamlayan Ferhat Gündoğdu, Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde doktorasını da tamamlamış ve TED'de çeşitli görevlerde bulunmuştur.