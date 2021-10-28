28 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

28 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü corona virüsü vaka-vefat sayıları kamuoyu tarafından merak edilerek "28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Ekim koronavirüs tablosu verileri ve son dakika detaylar şöyle;
VAKA SAYISI: 25 bin 528
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651
VAKA SAYISI: 26 bin 896
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542
VAKA SAYISI: 29 bin 643
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467
VAKA SAYISI: 27 bin 663
VEFAT SAYISI: 232
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824
VAKA SAYISI: 24 bin 792
VEFAT SAYISI: 195
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
VAKA SAYISI: 26 bin 217
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663