Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 28 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 28.10.2021 19:34 Son Güncelleme: 28.10.2021 19:35

28 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları

28 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları

Yurtta ve dünyada 1 yılı şakın süredir etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri yurt ve dünyadan peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgın başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü tablosu verileri merak konusu olarak “28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılıyor. 28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusunun cevabı ve tüm son dakika bilgileri.

28 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü corona virüsü vaka-vefat sayıları kamuoyu tarafından merak edilerek "28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Ekim koronavirüs tablosu verileri ve son dakika detaylar şöyle;

28 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 528

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651

27 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 896

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542

26 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 643

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 467

25 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 663

VEFAT SAYISI: 232

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 824

24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 792

VEFAT SAYISI: 195

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

23 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 217

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663

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28 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 28 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
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