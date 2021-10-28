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Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:25 Son Güncelleme: 28.10.2021 08:25

28 Ekim ve 29 Ekim’de EFT ve Havale yapılıyor mu? Resmi tatillerde bugün EFT ve Havale yapılır mı?

28 Ekim ve 29 Ekim’de EFT ve Havale yapılıyor mu? Resmi tatillerde bugün EFT ve Havale yapılır mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Cumhuriyetimizin bu sene 98. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar, 28-29 Ekim tarihinde bankaların çalışma durumu ile birlikte, EFT ve Havale yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ekim ve 28 Ekim bugün EFT ve Havale yapılıyor mu? Resmi tatillerde EFT ve Havale yapılır mı? İşte detaylar;

28 Ekim ve 29 Ekim'de EFT ve Havale yapılıyor mu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98 yılı kutlanacak. Bu noktada vatandaşlar ise bankaların çalışma durumu ile birlikte, EFT ve Havale saatleri araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki 29 Ekim'de bankalar tatil mi, 28 Ekim'de EFT ve Havale yapılır mı? İşte detaylar;

28-29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim saat 13.00'te resmi tatil başlıyor ve 29 Ekim günü tatil devam ediyor. Resmi tatil dolasıyla bankalarda da 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlayacak ve 29 Ekim tarihinde de tatil olacak.

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Resmi tatillerde EFT yapıldığı zaman para tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor.

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28 Ekim ve 29 Ekim’de EFT ve Havale yapılıyor mu? Resmi tatillerde bugün EFT ve Havale yapılır mı?
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