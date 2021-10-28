Alkışlar Kahramanlara

AVRUPA Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenip üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımı, 'FotoMaç Özel Ödülü'ne layık görüldü. Hep birlikte sahneye çıkarak ödüllerini Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar'dan alan Ay-Yıldızlı ekibin hocası Osman Çakmak, "Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisiolduk. Parolamız da ülkemiziuluslararası arenada en iyi şekildetemsil etmek. Bu konuda da çokmutluyuz. Bizlere destek olan herkeseve bize desteklerini esirgemeyenİsmail Özbayraktar'a da teşekkür ediyorum.Hep birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Şeyhmus Erdinç ise "Ülkemize hizmet etmeyedevam edeceğiz. Sizlerin bizlerle beraberolmasıyla başarılarımızın üstünebaşarı ekleyeceğiz" diye konuştu.
VITOR HUGO: TEKBAŞIMA ALMADIM
EN iyi savunma oyuncusu seçilen Trabzonspor futbolcusu Vitor Hugo, video konferans yöntemiyle katılım gerçekleştirdi. Ödüle layık görülen Brezilyalı defans, "Bu ödülü tekbaşıma değil, Trabzonspor'un bütünbileşenleriyle beraber hak ettim.Şükürler olsun ki sahaya çıktığımızzaman istediğimiz sonuçları alabiliyoruz.Çok sıkı çalışıyoruz. Çokda iyi gidiyoruz" deyip başarılarının sürmesi dileğinde bulundu.