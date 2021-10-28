Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alkışlar Kahramanlara
Giriş Tarihi: 28.10.2021

Alkışlar Kahramanlara

Alkışlar Kahramanlara
AVRUPA Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenip üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımı, 'FotoMaç Özel Ödülü'ne layık görüldü. Hep birlikte sahneye çıkarak ödüllerini Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar'dan alan Ay-Yıldızlı ekibin hocası Osman Çakmak, "Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olduk. Parolamız da ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek. Bu konuda da çok mutluyuz. Bizlere destek olan herkese ve bize desteklerini esirgemeyen İsmail Özbayraktar'a da teşekkür ediyorum. Hep birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Şeyhmus Erdinç ise "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin bizlerle beraber olmasıyla başarılarımızın üstüne başarı ekleyeceğiz" diye konuştu.

VITOR HUGO: TEK BAŞIMA ALMADIM
EN iyi savunma oyuncusu seçilen Trabzonspor futbolcusu Vitor Hugo, video konferans yöntemiyle katılım gerçekleştirdi. Ödüle layık görülen Brezilyalı defans, "Bu ödülü tek başıma değil, Trabzonspor'un bütün bileşenleriyle beraber hak ettim. Şükürler olsun ki sahaya çıktığımız zaman istediğimiz sonuçları alabiliyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz. Çok da iyi gidiyoruz" deyip başarılarının sürmesi dileğinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu?
Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
Son dakika haberler: Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika! Türkiye ve ABD heyetleri ilk F-35 toplantısını tamamladı: Görüşmeler olumlu geçti
Son dakika: Hastanede 36 saat nöbet iddiası! Bakan Koca: Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır
ABD ve YPG/PKK'dan sinsi plan! Türkiye sekteye uğratmıştı: Bu kez Irak sınırına...
Son dakika: Şebnem Şirin boğazı kesilerek vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı
Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alkışlar Kahramanlara
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA