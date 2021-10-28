SON DAKİKA

Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:12

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip edilmeye başlandı. 28 Ekim Perşembe bugün 22 ayar bilezik 493 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 745 liradan işlem görüyor. Son dönemde özellikle büyük bir yükseliş grafiğine sahip olan sarı metal alış ve satış rakamları da bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 28 Ekim Perşembe günü altın fiyatları canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Bugün gram altın 549 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 872 liradan işlem görüyor. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı kullanılan ve ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 493,17

SATIŞ: 512,25

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.586,00

SATIŞ: 3.663,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.604,00

SATIŞ: 3.659,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.481,66

SATIŞ: 3.550,06

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.746,00

SATIŞ: 1.813,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 873,00

SATIŞ: 901,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 550,66

SATIŞ: 550,77

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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