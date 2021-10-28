Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından 200 baz puan faiz indirimine gidilmesinin ardından bankaların güncel kredi faiz oranlarına gözler çevrildi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması kamu bankaları tarafından yapılırken, ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaş "27 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel kredi faiz oranları

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Buna göre, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar;