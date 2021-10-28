Lionel Messi de çok istemişti! Barcelona’da Xavi’nin geliş tarihi belli oldu...

İspanya La Liga'da son olarak deplasmanda Rayo Vallecano'ya Falcao'nun attığı golle 1-0 mağlup olan Barcelona'da Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrıldı. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Katalan ekibinin yeni teknik direktör için en büyük adayı eski efsane futbolcularından Xavi Hernandez...
BARJUAN GEÇİCİ OLARAK TAKIMIN GEÇTİ
Barcelona Kulübü, B takımını çalıştıran Sergi Barjuan'ı geçici olarak takımın yeni teknik direktörü olarak açıkladı.
Rayo Vallecano maçından sonra Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'da takımın başına kulüp tarihinin efsanevi isimlerinden Xavi Hernandez'in geçmesi bekleniyor.
Barcelona yerel medyasındaki habere göre Xavi, Kasım ayındaki milli takımlar arasından sonra takımın başına geçecek.
Futbolculuk döneminde Katalan ekibinde kaptanlık görevini üstlenen ve dünyanın en iyi orta sahalarından olan Xavi, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir süre Al-Sadd forması giymiş, daha sonra da Katar ekibinde teknik direktör olarak takımın başına geçmişti.
MESSI DE GERİ GELMESİNİ ÇOK İSTEMİŞTİ!
Barcelona'nın eski Arjantinli yıldızı Lionel Messi de, Katalan ekibinden ayrılmadan önce teknik direktör Ronald Koeman'ın yerine Xavi Hernandez'i takımın başında görmek istemişti. Ancak başkan Bartomeu döneminde bu gerçekleşmedi ve Messi ile yollar ayrıldı.
41 yaşındaki İspanyol teknik adam, 1 yıldır Katar Ligi'nde Al Sadd'ı çalıştırıyor. Doha ekibi Xavi yönetiminde 34 maçtır yenilmedi ve bu alanda lig rekorunu geliştirmeye devam ediyor.
İSPANYA BASINI NE DEDİ?
İspanya'da "Koeman gönderildi" manşetleri atılırken, teknik direktör olarak sadece Xavi'nin ismi geçtiği, İspanyol teknik adam ve kulübüyle görüşmelerin başladığı ifade edildi.
BARCELONA'DA 25 KUPA KAZANDI!
Xavi, futbolculuk döneminde Barcelona'da 4 Şampiyonlar Ligi, 8 La Liga, 3 İspanya Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 2 de UEFA Süper Kupası kazanmıştı.
AL SADD İLE 7 KUPA KAZANDI!
2019'dan bu yana Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, 1 lig şampiyonluğunun yanı sıra 2'şer kez Katar Emir Kupası, Katar Lig Kupası ve 1'er kez de Katar Yıldızlar Kupası ve Katar Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.
89 maçta 61 galibiyet, 12 beraberlik, 16 mağlubiyetle maç başına 2.19'luk puan ortalaması tutturan 41 yaşındaki teknik adan, bu sezona da ligde 7'de 7 ile başladı.