Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! 28 Ekim Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 110.yeni bölüm izle

HAKAN VE FİKRET ARASINDA GERİLİM BİTMİYOR

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

HAKAN DUYGULARINI SAKLAYAMIYOR

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.