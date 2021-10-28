Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! 28 Ekim Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 110.yeni bölüm izle

Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Dizide bu hafta izleyenleri şoke edecek gelişmeler yaşanacak. Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Yapımı internet ortamından takip etmek isteyenler bu noktada Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle ekranı üzerinden yayını naklen takip ediyor. İşte Atv canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle seçeneği ve tüm detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ZÜLEYHA DEMİR'DEN BOŞANMAK İSTİYOR!
Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.
HAKAN VE FİKRET ARASINDA GERİLİM BİTMİYOR
Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.
HAKAN DUYGULARINI SAKLAYAMIYOR
Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.