Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Züleyha geçmişi ardında bırakıyor!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:50

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Züleyha geçmişi ardında bırakıyor!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Züleyha geçmişi ardında bırakıyor!

ATV ekranlarının en iddialı dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Heyecanın bir an eksik olmadığı yapımı izleyici merakla bekliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 110.bölüm bu akşam ATV'de yayınlanacak. Heyecanın dozu bu haftaki bölümde giderek artarken Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır.

Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez.

Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir.

Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
SON DAKİKA | Zincir marketlerin oyunu belgelendi: Fahiş fiyatı birlikte belirlediler
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
SON DAKİKA | Yeni asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika haberler: Galatasaray'da Fatih Terim'den kaçan penaltı sonrası flaş karar
Bugün bankalar açık mı ve yarım gün mü tatil? 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?
SON DAKİKA | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansta: Shiba coin ne kadar, kaç dolar?
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sözünü vermişti Yarın açılıyor; İşte yeni AKM
SON DAKİKA | ABD ve YPG/PKK'dan sinsi plan! Türkiye sekteye uğratmıştı: Bu kez Irak sınırına...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Züleyha geçmişi ardında bırakıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA