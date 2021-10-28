Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Züleyha geçmişi ardında bırakıyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır.

Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez.

Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir.

Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.