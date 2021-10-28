"Bugün bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?" sorularının yanıtları, 28 Ekim Perşembe sabahı itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bankacılık işlemleri olanlar, EFT, Havale gibi işlemlerini eksiksiz şekilde halletmek isteyenler banka çalışma saatlerini merak ediyor. Peki; Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 28 Ekim Perşembe Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte yanıtı!
28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.
EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde (1 Kasım) hesaba geçecek.
29 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.
Bu tarihte yapılan EFT ve Havaleler de 1 Kasım'da hesaplara geçecek.