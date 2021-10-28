"Bugün bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?" sorularının yanıtları, 28 Ekim Perşembe sabahı itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bankacılık işlemleri olanlar, EFT, Havale gibi işlemlerini eksiksiz şekilde halletmek isteyenler banka çalışma saatlerini merak ediyor. Peki; Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 28 Ekim Perşembe Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte yanıtı!