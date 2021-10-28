Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün bankalar açık mı kapalı mı olacak? 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:13 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:13

Bugün bankalar açık mı kapalı mı olacak? 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?

Bugün bankalar açık mı kapalı mı olacak? 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen 28 Ekim Perşembe günü için banka çalışma saatleri araştırılan önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bankalarda işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar “Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 28 Ekim Perşembe Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?” sorularına yanıt arıyor. EFT, Havale gibi işlemleri olan kişilerin takip ettiği 28 Ekim 2021 banka çalışma saatleri ve bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

"Bugün bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?" sorularının yanıtları, 28 Ekim Perşembe sabahı itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bankacılık işlemleri olanlar, EFT, Havale gibi işlemlerini eksiksiz şekilde halletmek isteyenler banka çalışma saatlerini merak ediyor. Peki; Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 28 Ekim Perşembe Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte yanıtı!

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde (1 Kasım) hesaba geçecek.

29 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.

Bu tarihte yapılan EFT ve Havaleler de 1 Kasım'da hesaplara geçecek.

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