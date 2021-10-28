28 Ekim Perşembe günü için kargo çalışma saatleri merak konusu oldu. Sabah saatleri itibarıyla "Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı? 28 Ekim Perşembe Bugün kargolar açık mı, kapalı mı, çalışacak mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar resmi bilgileri öğrenmek istiyor. Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen günün yarım gün olması nedeniyle kargo firmaları çalışma saatlerinde değişikliğe de gidebiliyor. Peki; bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı!