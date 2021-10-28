28 Ekim Perşembe günü için kargo çalışma saatleri merak konusu oldu. Sabah saatleri itibarıyla "Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı? 28 Ekim Perşembe Bugün kargolar açık mı, kapalı mı, çalışacak mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar resmi bilgileri öğrenmek istiyor. Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen günün yarım gün olması nedeniyle kargo firmaları çalışma saatlerinde değişikliğe de gidebiliyor. Peki; bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte yanıtı!
BUGÜN PTT KARGO AÇIK MI?
28 Ekim günü yarım gün olduğu için PTT kargo yarım gün çalışacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak.
28 EKİM VE 29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
28 Ekim'de kargo şirketleri açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ise resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri çalışmayacak. Yarım gün olan zamanlarda kargo firmalarına göre çalışma sistemleri değişebiliyor.
PTT 28 EKİM VE 29 EKİM'DE AÇIK MI?
PTT 'ler 28 Ekim günü yarım gün çalışacak. Öğleden önce yapılacak çalışma sonrası mesai öğle saatinde bitecek. 29 Ekim günü de PTT 'ler kapalı olacak ve işlemler 30 Ekim 2021 günü başlayacak.