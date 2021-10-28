"Bugün yarım gün mü tatil mi? 28 Ekim Perşembe Bugün resmi tatil mi, okullar açık mı kapalı mı olacak?" sorularının yanıtları, Perşembe sabahı araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatiller arasında yer almasından ötürü bir önceki gün olan 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı, okulların ve üniversitelerin açık olup olmadığı gibi konu başlıkları öne çıkıyor. Buna göre; 28 Ekim Perşembe Bugün resmi tatil mi, okullar açık mı kapalı mı olacak? Bugün yarım gün mü tatil mi?