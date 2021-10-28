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Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:13 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:13

Bugün yarım gün mü tatil mi? 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün resmi tatil mi, okullar açık mı kapalı mı olacak?

Bugün yarım gün mü tatil mi? 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün resmi tatil mi, okullar açık mı kapalı mı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesine denk gelen 28 Ekim Perşembe günü okulların açık olup olmadığı merak edilirken aynı zamanda “Bugün yarım gün mü tatil mi?” sorusuna da yanıt aranıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle özel sektör çalışanları ile birlikte okulların durumu da araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; bugün yarım gün mü tatil mi? 28 Ekim Perşembe Bugün resmi tatil mi, okullar açık mı kapalı mı olacak? İşte yanıtı!

"Bugün yarım gün mü tatil mi? 28 Ekim Perşembe Bugün resmi tatil mi, okullar açık mı kapalı mı olacak?" sorularının yanıtları, Perşembe sabahı araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatiller arasında yer almasından ötürü bir önceki gün olan 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı, okulların ve üniversitelerin açık olup olmadığı gibi konu başlıkları öne çıkıyor. Buna göre; 28 Ekim Perşembe Bugün resmi tatil mi, okullar açık mı kapalı mı olacak? Bugün yarım gün mü tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. 28 Ekim'de, öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Buna göre, 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00'te sona ermiş olacak.

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet vermiyor.

Bu nedenle, bankalar da 28 Ekim 2021 Perşembe günü, yarım gün şeklinde hizmet verecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAM HANGİ GÜN?

Bu yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 Cuma gününe denk geliyor.

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Bugün yarım gün mü tatil mi? 28 Ekim 2021 Perşembe Bugün resmi tatil mi, okullar açık mı kapalı mı olacak?
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