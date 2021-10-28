Eski Galatasaraylı Radamel Falcao, Barcelona’yı sarstı! Maçtan sonra görevden alındı...

FALCAO MAÇI KAZANDIRDI KOEMAN GÖNDERİLDİ!
Sezon başından bu yana eleştirilerin hedefinde olan Ronald Koeman, peş peşe başarısız sonuçların ardından gönderildi.
Rayo Vallecano mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Falcao'nun golünden sonra Barcelona bir türlü toparlanamadı ve maçı kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'nde de üç maçtan sadece birini kazanabilen Barcelona, Lionel Messi'nin vedasından sonra bir türlü toparlanamadı.
Messi'den sonra gol yollarında sıkıntı çeken Barcelona'da yeni teknik direktörün Xavi olması bekleniyor.