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Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:34 Son Güncelleme: 28.10.2021 09:37

Eski Galatasaraylı Radamel Falcao, Barcelona'yı sarstı! Maçtan sonra görevden alındı...

Eski Galatasaraylı Radamel Falcao, Barcelona’yı sarstı! Maçtan sonra görevden alındı...

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, dün akşam Barcelona karşısında harika bir golle takımını öne geçirdi. Falcao'nun golünden sonra karşılaşmada başka gol olmadı ve Vallecano, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti. 10 maç sonunda 9. sırada yer alan Barcelona'da maç sonu beklenen ayrılık gerçekleşti.

İspanya La Liga'da 10 maç sonunda 21 puan toplayan Real Madrid lider durumda. Sevilla, Real Betis ve Real Sociedad da 21 puanla lideri takip ediyor. Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano, Barcelona'yı mağlup ederek rakibine büyük bir kaos yaşattı. Maçın ardından Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile yollar ayrıldı.

FALCAO MAÇI KAZANDIRDI KOEMAN GÖNDERİLDİ!

Sezon başından bu yana eleştirilerin hedefinde olan Ronald Koeman, peş peşe başarısız sonuçların ardından gönderildi.

Rayo Vallecano mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Falcao'nun golünden sonra Barcelona bir türlü toparlanamadı ve maçı kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde de üç maçtan sadece birini kazanabilen Barcelona, Lionel Messi'nin vedasından sonra bir türlü toparlanamadı.

Messi'den sonra gol yollarında sıkıntı çeken Barcelona'da yeni teknik direktörün Xavi olması bekleniyor.

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Eski Galatasaraylı Radamel Falcao, Barcelona'yı sarstı! Maçtan sonra görevden alındı...
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