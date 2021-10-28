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Giriş Tarihi: 28.10.2021 22:15 Son Güncelleme: 28.10.2021 22:28

Facebook’un adı neden değişti, ne oldu? Facebook'un yeni adı: "Meta" nedir, ne demek ve ne anlama geliyor?

Facebook’un adı neden değişti, ne oldu? Facebook’un yeni adı: Meta nedir, ne demek ve ne anlama geliyor?

Dünya üzerinde milyonlarca kullancısı bulunan Facebook isim değişikliği ile tüm dünyanın gündemine geldi. WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamasını da bünyesinde barındıran dünyaca ünlü şirket kuruluşunun adını Meta olarak değiştirince “Facebook’un adı neden değişti, ne oldu, Meta nedir, ne demek?” soruları yanıt aramaya başladı. Son dönemde çeşitli skandallarla gündeme gelen sosyal medya kuruluşu bu hamlesi ile milyonların merak konusu haline geldi. Peki, Facebook’un adı neden değişti, ne oldu, Meta nedir, ne demek? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca Facebook kullanıcısı, gelen son dakika haberinin ardından "Facebook'un adı neden değişti, ne oldu, Meta nedir, ne demek?" şeklindeki sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Connect 2021 etkinliğinde konuşan şirket kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, internetin yeni formu olarak da adlandırıldığı platformu tanıtırken şirketin yeni ismini de ilan etti. Peki, Facebook'un adı neden değişti, ne oldu? Facebook'un yeni adı Meta nedir, ne demek? İşte tüm detaylar...

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FACEBOOK'TAN FLAŞ HAMLE!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının "Meta" olacağını duyurdu.

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Facebook Inc.'nin çatı kuruluşunun yeni adı 'Meta' olarak değiştirildi...

Facebook'un bu hamlesinin, eski çalışan Haugen'in sızdırdığı belgeler üzerinden yapılan haberlerden sonra gelmesi dikkat çekti.

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Sosyal paylaşım sitesi Facebook, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa Birliği'nde (AB) 10 bin kişiyi istihdam edeceğini açıkladı.

Facebook'un internet sitesinde yapılan açıklamada, kolektif sanal paylaşım alanı olarak adlandırılan ve yeni nesil internetin bir parçası olan "Metaverse" bünyesinde AB ülkelerinde 10 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Birlikte yeni işe alınacak yüksek vasıflı çalışanların, geleceğin internetinin genişlemesini sağlayacak "Metaverse"nin oluşumuna katkı yapacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu yatırımın, "Avrupa teknoloji sektörünün gücüne ve Avrupa teknoloji yeteneğinin potansiyeline" yönelik bir güven olduğu vurgulandı.

Facebook'un AB'de 10 bin kişilik istihdam açıklamasının, haziranda AB Komisyonunun, ABD'li şirket hakkında rekabet ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlatacağını duyurması ve Brüksel'in sosyal medya şirketlerine karşı daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışıyor olmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Facebook, "Metaverse" ile aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanların oluşturabileceği ve keşfedebileceği bir dizi sanal alan sunmayı hedefliyor.

Facebook yöneticileri, "Metaverse"i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak ifade ediyor.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de uygulamayı, "Cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet" olarak tanımlıyor.

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Facebook’un adı neden değişti, ne oldu? Facebook'un yeni adı: "Meta" nedir, ne demek ve ne anlama geliyor?
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