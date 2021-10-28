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Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:09

Galatasaray'da Ocak operasyonu! 4 isim topun ağzında

Galatasaray’da Ocak operasyonu! 4 isim topun ağzında

Süper Lig’de liderin 7 puan gerisine düşen Galatasaray’da Feghouli, Babel, Luyindama ve Assunçao topun ağzında... Benficalı Gedson Fernandes için de bu kez tüm şartlar zorlanacak.

Galatasaray ocak ayında hareketli saatler yaşayacak... Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşen Cimbom, Ocak ayında transferde sıcak saatler yaşayacak. Yönetimin hedefi, orta saha, kanat ve yerli kaleci transferi yaparak kadroyu güçlendirmek.

Cimbom'da orta saha transferi için Benficalı Gedson Fernandes'in ismi geçiyor. Aslan, yaz transferinde renklerine bağlayamadığı yıldız oyuncu için bu kez şartları zorlayacak. Yunan medyası ise Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu yazdı. Galatasaray'ın kanat trnasferi için Onyekuru ile temasa geçmesi bekleniyor.

4 OYUNCUNUN BİLETİ KESİLDİ
Galatasaray yeri kaleci olarak ise Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ı gözüne kestirdi. Takından ayrılması beklenen oyuncular ise Feghouli, Babel, Luyindama ve Assunçao... Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Gedson Fernandes bu sezon Portekiz ekibi Benfica'da sedece 3 maçta oynadı. Sadece 47 dakika görev alabildi.

MOSTAFA MOHAMED İÇİN SICAK TEMAS
Mostafa Mohamed için de çalışmalar başladı. Mısır kulübü Zamalek ile pazarlık masasına oturan Galatasaray Yönetimi'nin "Mohamed'in bonservisini istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dediği öğrenildi. Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınmasını çok istediği ve onun performansından çok memnun olduğu belirtildi. (Takvim)

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Galatasaray'da Ocak operasyonu! 4 isim topun ağzında
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