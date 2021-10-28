Temizlik ve güvenlik görevlisi olabilmek için sınava katılım gösterecek olan adaylar GSB mülakatları hakkında araştırmalar yapıyorlar. Toplamda 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapılacak olup gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki; GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı mı?