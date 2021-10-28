Temizlik ve güvenlik görevlisi olabilmek için sınava katılım gösterecek olan adaylar GSB mülakatları hakkında araştırmalar yapıyorlar. Toplamda 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapılacak olup gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki; GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB mülakat tarihleri ve yerleri açıklandı mı?
GSB MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapıldı. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.
GSB MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.