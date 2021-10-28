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Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:29 Son Güncelleme: 28.10.2021 12:31

Güney Amerika ülkelerinden FIFA'ya Dünya Kupası resti

AA
Güney Amerika ülkelerinden FIFA’ya Dünya Kupası resti

Güney Amerika Futbol Konfederasyonundaki (CONMEBOL) 10 ülke federasyonu, FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması planına karşı çıkarak, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi durumunda turnuvaya katılmayacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "FIFA tarafından gündeme getirilen değişiklik için hiçbir sebep, fayda veya gerekçe yoktur. Bunu göz önünde bulunduran CONMEBOL'u oluşturan on ülke, iki yılda bir düzenlenirse Dünya Kupası'na katılmayacaklarını teyit etti"

Paraguay'da toplanan CONMEBOL, FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi teklifini bir kez daha inceleyerek açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "FIFA tarafından gündeme getirilen değişiklik için hiçbir sebep, fayda veya gerekçe yoktur. Bunu göz önünde bulunduran CONMEBOL'u oluşturan on ülke, iki yılda bir düzenlenirse Dünya Kupası'na katılmayacaklarını teyit etti." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Söz konusu proje, dünyadaki en önemli spor etkinliklerinden birinin tarihini göz ardı ederek neredeyse 100 yıllık dünya futbol geleneğine sırtını dönüyor. CONMEBOL, şu anda yürürlükte olan Dünya Kupası'nı şartları ve sınıflandırma sistemleriyle desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'daki bazı ülkelerin futbol federasyonları da Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması durumunda FIFA'dan ayrılma kozunu kullanacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi konusunu gündeminde tutmaya devam ediyor.

Diğer taraftan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yıl arayla yapılması için yürütülen çalışmalara sıcak bakmıyor.

Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine karşı çıkan UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği sürecini başlatmıştı. FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi halinde, iki turnuvanın birbiriyle aynı yıl düzenlenmesi riski de bulunuyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir yapılmasının, futbol dışındaki branşların gelişimini baltalamasından endişelendiklerini belirtmişti.

Her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören teklifin, aralık ayında üye federasyonlarca oylanması bekleniyor.

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Güney Amerika ülkelerinden FIFA'ya Dünya Kupası resti
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