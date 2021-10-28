Güney Amerika ülkelerinden FIFA’ya Dünya Kupası resti

Yapılan yazılı açıklamada, "FIFA tarafından gündeme getirilen değişiklik için hiçbir sebep, fayda veya gerekçe yoktur. Bunu göz önünde bulunduran CONMEBOL'u oluşturan on ülke, iki yılda bir düzenlenirse Dünya Kupası'na katılmayacaklarını teyit etti." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Söz konusu proje, dünyadaki en önemli spor etkinliklerinden birinin tarihini göz ardı ederek neredeyse 100 yıllık dünya futbol geleneğine sırtını dönüyor. CONMEBOL, şu anda yürürlükte olan Dünya Kupası'nı şartları ve sınıflandırma sistemleriyle desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.