Hatay’da hedef: İyi futbol ve iyi sonuç

İdman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş karşısında iyi futbol oynayıp iyi mücadele ederek sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

ZOR BİR MAÇ OLACAK

Beşiktaş'ın Süper Ligde en geniş kadroya sahip takımlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "Zor bir maç olacak. Beşiktaş gibi şu anda Süper Ligde en geniş kadroya ve iyi futbolculara sahip güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağız. İnşallah cumartesi günü stadımızın atmosferi bizim oyuncularımıza moral ve motivasyon olarak yansır. Şu anda ligde iyi durumdayız. Cumartesi günü Beşiktaş'a karşı iyi futbol oynayıp iyi mücadele ederek, sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." dedi.

MOTİVASYON YÜKSEK, OLUNCA KART SAYISI ARTIYOR

Takımının geride kalan 10 haftada en çok sarı kart gören takımlar sıralamasında 2'nci sırada olmasını değerlendiren Erdoğan, "Bunu oyuncularımın istekli ve hırslı olmasına bağlıyorum. Çıkan bazı kartlar çok gereksizdi. İtirazdan alınan kartlarda oldu. Oyuncularımız sahada haksızlığa gelemiyorlar. Adrenalin yüksek olunca itirazın dozajı da yüksek oluyor. Tepki gösteriyorlar. Mağlubiyeti hiçbir zaman kabullenmiyorlar. Dediğim gibi çok kart görmemiz tamamen motivasyonla ilgili. Açıkçası bu durum beni çokda rahatsız etmiyor. Ama sayısal anlamda kartın fazla olması konusunda futbolcularımızı uyarıyoruz." dedi.

BULUNDUĞUMUZ NOKTADAN MUTLUYUZ"

Geride kalan 10 haftanın kısa bir değerlendirmesini yapan Erdoğan, ligde bulundukları noktadan gayet mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah Beşiktaş maçını da kazanarak lig sıralamasındaki yerimizi koruruz. Ama lig uzun maraton. Daha ligin çeyreğini oynadık. Önümüzde 30 hafta gibi uzun bir maraton var. Biz haftadan haftaya bakıyoruz. Maç maç kendimizi hazırlıyoruz. Dediğim gibi Beşiktaş maçına iyi konsantre olup, sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ayrıca Beşiktaş maçı öncesinde sakatlıkları devam eden Onur ve Sackey dışında eksik futbolcularının bulunmadığını söyledi.