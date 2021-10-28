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Giriş Tarihi: 28.10.2021 16:53 Son Güncelleme: 28.10.2021 17:06

İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyoruz

DHA
İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyoruz

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Ligin 11’inci haftasında iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak konuştu. Palut, “Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Fakat bu maçta kendi oyunumuzu oynayarak çok iyi mücadele edip, galip gelmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor antrenmanına takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovic katılmadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, çabukluk çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.

PALUT: KENDİ OYNUMUZU OYNAYACAĞIZ

Antrenmanda açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Fakat bu maçta kendi oyunumuzu oynayarak çok iyi mücadele edip, galip gelmek istiyoruz. Her maçta mücadele etmemiz lazım. Bunun yanında pozitif futbol adına da doğruları eklemek istiyoruz. Biz sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele. Fenerbahçe'nin hiçbir maça motivasyonu eksik çıktığını görmedim. O anlamda rakibimizin bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki bir iki maçlık yıpranmalarından, buradan alacakları güzel sonuçla çıkmak isteyeceklerdir. Biz de buna iyi mücadele ve oyunla karşılık vermeye çalışacağız. Mpoku dün itibariyle takımla birlikte çalışmalara başladı. Maçın kadrosunda da yer alacağını düşünüyorum. Kayserispor maçında sakatlanan Amir'in durumu da maç günü belli olacak" ifadelerini kullandı.

AHMED HASSAN: ÖNEMLİ OLAN GALİP GELMEK

İttifak Holding Konyaspor'un golcü oyuncusu Ahmed Hassan, Sokol Cikalleshi ile birlikte oynamanın güzel olabileceğini söyledi. Hassan, "Kaliteli oyuncularla oynamak her zaman çok güzeldir. Cikalleshi ile oynamak da böyle. Sokol da benim takım arkadaşım. Onunla birlikte oynamak benim açımdan çok faydalı olur ama hocamızın kararıdır. Eğer hocamız 2 forvetle oynamak isterse bu benim açımdan da iyi olur. Kim oynarsa oynasın, önemli olan galip gelmek" dedi.

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İlhan Palut: Fenerbahçe karşısında galip gelmek istiyoruz
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