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Giriş Tarihi: 29.10.2021 00:47

İstanbul Yeni AKM binası nerede, ne zaman, saat kaçta açılacak? Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) nasıl gidilir, binanın özellikleri nelerdir?

İstanbul Yeni AKM binası nerede, ne zaman, saat kaçta açılacak? Taksim Atatürk Kültür Merkezi’ne AKM nasıl gidilir, binanın özellikleri nelerdir?

İstanbul’da açılışı gerçekleşecek olan Taksim AKM binası yol tarifi, açılış saati gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet’in 98. Yıldönümünde hizmete açılacak olan Kültür Merkezi yarın itibarıyla kapılarını açacak. Bu noktada ise “İstanbul AKM binası ne zaman, saat kaçta açılacak, nasıl gidilir?” soruları yanıt aramaya başladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak" ifadeleri yer almıştı. Peki, İstanbul Yeni AKM binası ne zaman, saat kaçta açılacak, nasıl gidilir? İşte detaylar...

AKM açılışının bugün gerçekleşeceği bilinirken binlerce vatandaş akşam saatleriyle beraber detayları araştırmaya başladı. Taksim'deki binanın yenilenmesi çalışmaları bir süredir devam ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan binanın açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşecek. Peki, İstanbul Yeni AKM binası ne zaman, saat kaçta açılacak? Taksim AKM binası nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar...

YENİ AKM BİNASI ÖZELLİKLERİ

Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2,500 kişilik opera salonu ile birlikte, konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ile kafe ve restoranlar, büyük bir komplekste hizmet verecek.

Dünyanın sayılı kültür ve sanat merkezlerinden birisi olacağı belirtilen projede ayrıca 800 kişilik tiyatro, 1000 kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yeni AKM için son açıklamaları ise şu şekilde:

"Atatürk Kültür Merkezinin inşaatını yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Bir büyük, bir de küçük salonu olacak. Küçük salon 800 kişilik…

Orada da iki tane çok amaçlı salon var ve bir sinema salonu yapıyoruz. Kısa metrajlı filmlerin desteklenmesi amacıyla tiyatro, güzel sanatlar, opera bale ve sinema burada hayat bulacak.

Arkada bir kültür sokağı var. Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz.

Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak.

AKM BİNASI YOL TARİFİ

Atatürk Kültür Merkezi Taksim meydanda yer alıyor. Buraya çeşitli ulaşım yolları bulunuyor. Vatandaşlar metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının Taksim meydan durağında inerek binaya ulaşabilecek.

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İstanbul Yeni AKM binası nerede, ne zaman, saat kaçta açılacak? Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) nasıl gidilir, binanın özellikleri nelerdir?
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