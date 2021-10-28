İstanbul'da bugün ve yarın trafiğe kapalı olacak yollar hangileri? Yarın yollar trafiğe kapalı mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Cumhuriyetimizin İlanının 98. Yıl dönümü olan 29 Ekim (yarın) tarihinde ülke genelinde törenler ve kutlamalar gerçekleştirilecek. Törenlerin olduğu bölgelerde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak olan bu yollar ise İstanbulluların gündemini oluşturuyor. Peki, İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri? 28 Ekim - 29 Ekim bugün ve yarın yollar kapalı mı?