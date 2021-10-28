Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul’da trafiğe kapalı yollar hangileri? 28 Ekim - 29 Ekim bugün ve yarın yollar kapalı mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:39

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar hangileri? 28 Ekim - 29 Ekim bugün ve yarın yollar kapalı mı?

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar hangileri? 28 Ekim - 29 Ekim bugün ve yarın yollar kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Yarın Cumhuriyetimizin 98. Yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu noktada, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar resmi tatilde hangi yolların kapalı olacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da trafiğe kapalı yollar hangileri? 28-29 Ekim bugün ve yarın yollar kapalı mı? İşte alternatif yollar ve güzergâhlar

İstanbul'da bugün ve yarın trafiğe kapalı olacak yollar hangileri? Yarın yollar trafiğe kapalı mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Cumhuriyetimizin İlanının 98. Yıl dönümü olan 29 Ekim (yarın) tarihinde ülke genelinde törenler ve kutlamalar gerçekleştirilecek. Törenlerin olduğu bölgelerde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak olan bu yollar ise İstanbulluların gündemini oluşturuyor. Peki, İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri? 28 Ekim - 29 Ekim bugün ve yarın yollar kapalı mı?

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Vatan Caddesi'ne giden tüm yollara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları öncesi, trafik polisleri tarafından saat 07.00'da barikatlar konuldu. Bu güzergâhı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirdi.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle: Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika haberi | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu?
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
Son dakika haberi... 2020 asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika haberi | Zincir marketlerin oyunu belgelendi: Fahiş fiyatı birlikte belirlediler
Son dakika! Türkiye ve ABD heyetleri ilk F-35 toplantısını tamamladı: Görüşmeler olumlu geçti
Son dakika haberi: Şebnem Şirin boğazı kesilerek vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı!
Başkan Erdoğan sözünü vermişti Yarın açılıyor; İşte yeni AKM
Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
Son dakika: Hastanede 36 saat nöbet iddiası! Bakan Koca: Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da trafiğe kapalı yollar hangileri? 28 Ekim - 29 Ekim bugün ve yarın yollar kapalı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA