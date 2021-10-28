İstanbul'da bugün ve yarın trafiğe kapalı olacak yollar hangileri? Yarın yollar trafiğe kapalı mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Cumhuriyetimizin İlanının 98. Yıl dönümü olan 29 Ekim (yarın) tarihinde ülke genelinde törenler ve kutlamalar gerçekleştirilecek. Törenlerin olduğu bölgelerde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak olan bu yollar ise İstanbulluların gündemini oluşturuyor. Peki, İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri? 28 Ekim - 29 Ekim bugün ve yarın yollar kapalı mı?
İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
Vatan Caddesi'ne giden tüm yollara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları öncesi, trafik polisleri tarafından saat 07.00'da barikatlar konuldu. Bu güzergâhı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirdi.
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?
Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle: Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.