Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin asbaşkanı Mahmut Uslu, sessizliğini bozarak Ali Koç ve yönetimini hedef aldı. İşte Uslu'nun çok konuşulacak açıklamaları: "Alınan futbolcuların hiçbiri fırsat transferi değil. Alanya'danTrabzon'a giden Bakasetas'ıneden almadınız? Fenerbahçe hâlâ Aziz Yıldırım'ın bıraktıkları ile devam ediyor. Ali Koç'un kulübe koyduğu bir çivi bile yok. Bıraktığımız Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasında çok büyük farklar var. Son 3 seneye bakıldığında çok ümidim yok ama Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyoruz. Biz olsaydık Pereira'yı'Bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz'sözlerinden sonra kovardık. Pereira ilk geldiğinde o zamanın sportif direktörü Terraneo ile üç kağıt yapmaya çalıştı. Emre Belözoğlu kalsaydı şampiyonduk."