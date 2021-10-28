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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu: Çift aşı zorunluysa tam kapasite olmalı

UĞUR ÇEM
Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu: Çift aşı zorunluysa tam kapasite olmalı

“Çift aşı zorunluluğu var. O zaman niye tribünde yüzde 50’de kalıyoruz. İkinci yarıda pandeminin gidişine göre bu yüzdenin artabileceğini söylediler. Tam kapasite yapılmalı. Yayın ihalesi de döviz üzerinden olmalı”

Süper Lig'in Finansal Z Raporu başlıklı özel oturumda SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ağırladı. Ağaoğlu, yeni yayın ihalesinin genel bir paket olarak değil, 7-8 pakete bölünerek yapılmasını hedeflediklerinin altını çizip, "Yurt dışı yayın hakları, büyük maçların yayın hakları ve dijital yayın hakları olacak. Şart ne olursa bugün ödenen bedelin üzerinde bir bedelle ve döviz endeksli olarak olması lazım. Rakam belirlememiz gerçekçi olmaz. Kur kaybından etkilenmememiz lazım. Oyunculara ödemeler yüzde 70-80 yabancı para birimi ile oluyor. Oradan da kulüplerimizin olumsuz etkilenmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

GERÇEK REKABET ANADOLU'SUZ OLMAZ!
Ağaoğlu, naklen yayından gelen gelirde 4 Büyükler'in bütçelerine yansımanın yüzde 20-30 arasında olduğunu aktarıp sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu kulüplerinin gelirinde bu; yüzde 80-90 arasında. Naklen yayın geliri Süper Lig kulüpleri için önemli bir faktör. Naklen yayın geliri 500-550 milyon dolar olarak yansımıştı. Yüzde 75'lik küçülmede en büyük zararı Anadolu kulüpleri gördü. Gerçek rekabet istiyorsak gözümüzü Anadolu'ya çevirmemiz lazım."

F.BAHÇE MAÇININ GELİRİ 2 DEPLASMAN ETMİYOR
BAŞKAN Ağaoğlu, tribün gelirinin kulüpler için önemli olduğunu belirtip şunları söyledi: "Çift aşı zorunluluğu var. O zaman niye tribünde yüzde 50'de kalıyoruz. İkinci yarıda pandeminin gidişine göre bu yüzdenin artabileceğini söylediler. Bu sene en fazla seyirci aldığımız maç; Fenerbahçe. Bu karşılaşmanın hasılatı 1.2 milyon TL... İki deplasman parasını karşılayacak kadar gelir değil. Bundan 3 sene önce 3 puanın Euro karşılığı 800 bin Euro'ydu. Bugün o rakam 240-250 bin Euro'lara inmiş durumda."

"LİDER OLMAK DEĞIL KALMAK ÖNEMLI"
Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'na "Liderlik nasıl bir duygu" diye soran Özbostan, "Sorumluluğu büyük. Oraya çıkmak değil. Orada kalmak önemli. O yüzden biraz erken oldu" yanıtını aldı. Ağaoğlu, futbolun pandemi döneminde Türk futbolunu psikolojik olarak rehabilite ettiğini de vurgulayıp, "Spor endüstrisinin şımarık çocuğu olmak istemiyoruz ama pandemi döneminde bütün endüstrilerde vergi borçları 1-2 sene ertelendi. Ertelenmeyen tek sektör futbol" dedi.

LİSE MEZUN VERİYOR AMA ÜNİVERSİTEYE GİREN YOK!
KULÜPLER Birliği'nde Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili çalışma grubu oluşturduklarını dile getiren Ağaoğlu, isimler değil sistemin değişmesi gerektiğini yineleyip şu tespitleri yaptı: "Atamaların neye göre yapıldığının belli olmaması, gözlemci raporlarının neye göre tanzim edildiği ve günün hangi saatinde teslim edildiği… Şikâyetimiz, büyük liglerde olmayan baba, oğul, amca, yeğen hakem silsilesinin oluşması, hakem eğitim sisteminin yanlış olması. Hakemlere verilen bir eğitim var ve o eğitim eğer sahaya bu şekilde yansıyorsa ya eğitimi verende yanlış var ya eğitim alanda bir yanlış var ya da ikisi birlikte yanlış. Lise düşünün ki yani 10-12 iki senedir mezun veriyor ama verdiği mezunlardan hiçbir tanesi üniversiteye giremiyor."

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Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu: Çift aşı zorunluysa tam kapasite olmalı
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