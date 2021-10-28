Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu: Çift aşı zorunluysa tam kapasite olmalı

“Çift aşı zorunluluğu var. O zaman niye tribünde yüzde 50’de kalıyoruz. İkinci yarıda pandeminin gidişine göre bu yüzdenin artabileceğini söylediler. Tam kapasite yapılmalı. Yayın ihalesi de döviz üzerinden olmalı”
Süper Lig'in Finansal Z Raporubaşlıklı özel oturumda SABAHGazetesi Spor Müdürü MuratÖzbostan, Kulüpler Birliği BaşkanıAhmet Ağaoğlu'nu ağırladı. Ağaoğlu, yeniyayın ihalesinin genel bir paket olarakdeğil, 7-8 pakete bölünerek yapılmasınıhedeflediklerinin altını çizip, "Yurt dışıyayın hakları, büyük maçların yayınhakları ve dijital yayın haklarıolacak. Şart ne olursa bugün ödenenbedelin üzerinde bir bedelle vedöviz endeksli olarak olması lazım.Rakam belirlememiz gerçekçi olmaz. Kur kaybındanetkilenmememiz lazım. Oyuncularaödemeler yüzde 70-80 yabancı para birimi ileoluyor. Oradan da kulüplerimizin olumsuzetkilenmemesi lazım" ifadelerini kullandı.
GERÇEK REKABET ANADOLU'SUZ OLMAZ!
Ağaoğlu, naklen yayından gelen gelirde 4 Büyükler'in bütçelerine yansımanın yüzde 20-30 arasında olduğunu aktarıp sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu kulüplerinin gelirinde bu; yüzde 80-90 arasında. Naklen yayın geliri SüperLig kulüpleri için önemli bir faktör. Naklen yayıngeliri 500-550 milyon dolar olarak yansımıştı. Yüzde 75'lik küçülmede en büyük zararı Anadolu kulüpleri gördü. Gerçek rekabet istiyorsak gözümüzü Anadolu'ya çevirmemiz lazım."
F.BAHÇE MAÇININ GELİRİ 2 DEPLASMAN ETMİYOR
BAŞKAN Ağaoğlu, tribün gelirinin kulüpler için önemli olduğunu belirtip şunları söyledi: "Çift aşı zorunluluğu var. O zaman niye tribünde yüzde 50'de kalıyoruz. İkinci yarıda pandeminin gidişine göre bu yüzdenin artabileceğini söylediler. Bu sene en fazlaseyirci aldığımız maç; Fenerbahçe. Bu karşılaşmanınhasılatı 1.2 milyon TL... İki deplasman parasını karşılayacak kadar gelir değil. Bundan 3 sene önce 3 puanın Euro karşılığı 800 bin Euro'ydu. Bugün o rakam 240-250 bin Euro'lara inmiş durumda."
"LİDER OLMAK DEĞIL KALMAK ÖNEMLI" Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'na "Liderlik nasıl bir duygu" diye soran Özbostan, "Sorumluluğu büyük. Oraya çıkmak değil. Orada kalmak önemli. O yüzden biraz erken oldu" yanıtını aldı. Ağaoğlu, futbolun pandemi döneminde Türk futbolunu psikolojik olarak rehabilite ettiğini de vurgulayıp, "Spor endüstrisinin şımarık çocuğu olmak istemiyoruz ama pandemi döneminde bütün endüstrilerde vergi borçları 1-2 sene ertelendi. Ertelenmeyen tek sektör futbol" dedi.
LİSE MEZUN VERİYOR AMA ÜNİVERSİTEYE GİREN YOK! KULÜPLER Birliği'nde Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili çalışma grubu oluşturduklarını dile getiren Ağaoğlu, isimler değil sistemin değişmesi gerektiğini yineleyip şu tespitleri yaptı: "Atamaların neyegöre yapıldığının belli olmaması,gözlemci raporlarının neye göretanzim edildiği ve günün hangi saatindeteslim edildiği… Şikâyetimiz,büyük liglerde olmayan baba, oğul,amca, yeğen hakem silsilesininoluşması, hakem eğitim sistemininyanlış olması. Hakemlere verilen bir eğitim var ve o eğitim eğer sahaya bu şekilde yansıyorsa ya eğitimi verende yanlış var ya eğitim alanda bir yanlış var ya da ikisi birlikte yanlış. Lise düşünün ki yani 10-12 ikisenedir mezun veriyor ama verdiğimezunlardan hiçbir tanesi üniversiteyegiremiyor."