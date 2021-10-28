Kuntz: Önemli bilgiler edindim

Zirveye katılan A Milli Takım Teknik Direktörü, “Türk futbolunun geleceği ile ilgili heyecan verici bilgiler öğrendim. Bir sonraki organizasyonda ben de kendi planlarımı, görüşlerimi paylaşmak isterim” ded
A Milli Takım'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Stefan Kuntz da Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu takip edenler arasında yer aldı. Alman çalıştırıcı bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuşmasından bir kareye de paylaşımında yer veren Kuntz, "Türkfutbolunun geleceği ile ilgili heyecanverici konuların konuşulduğuUluslararası Futbol EkonomiForumu" notunu düştü.
SABAH Spor'un konuğu olan Alman teknik adam, organizasyona katılmak için ülkesine dönüş için aldığı uçak biletinin saatini değiştirdi. Sabah erken saatlerde Turkuvaz Medya'ya gelen Stefan Kuntz'u, SABAHSpor Müdürü Murat Özbostan karşıladı.
ZİRVEDEN ALMANYA'YA
SABAH'ın sosyal medya hesaplarına da röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı, "Harikabir ortam. Beni davet ettiğiniz için teşekkürederim. Bu program sayesinde Türk futboluhakkında önemli bilgilere sahip oldum. Birsonraki organizasyonda da kendi duygularımı,planlarımı, görüşlerimi sizinle paylaşmakisterim" dedi. Panelin gözdesi olan Kuntz, büyük ilgi görürken, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. F.Bahçe-Alanya ve Beşiktaş-G.Saray derbisi için Türkiye'ye gelen Almanhoca, zirveden sonra ülkesine uçtu.