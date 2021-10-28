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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Kuntz: Önemli bilgiler edindim

MEHMET ÖZCAN
Kuntz: Önemli bilgiler edindim

Zirveye katılan A Milli Takım Teknik Direktörü, “Türk futbolunun geleceği ile ilgili heyecan verici bilgiler öğrendim. Bir sonraki organizasyonda ben de kendi planlarımı, görüşlerimi paylaşmak isterim” ded

A Milli Takım'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Stefan Kuntz da Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu takip edenler arasında yer aldı. Alman çalıştırıcı bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuşmasından bir kareye de paylaşımında yer veren Kuntz, "Türk futbolunun geleceği ile ilgili heyecan verici konuların konuşulduğu Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu" notunu düştü.

SABAH Spor'un konuğu olan Alman teknik adam, organizasyona katılmak için ülkesine dönüş için aldığı uçak biletinin saatini değiştirdi. Sabah erken saatlerde Turkuvaz Medya'ya gelen Stefan Kuntz'u, SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan karşıladı.

ZİRVEDEN ALMANYA'YA
SABAH'ın sosyal medya hesaplarına da röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı, "Harika bir ortam. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu program sayesinde Türk futbolu hakkında önemli bilgilere sahip oldum. Bir sonraki organizasyonda da kendi duygularımı, planlarımı, görüşlerimi sizinle paylaşmak isterim" dedi. Panelin gözdesi olan Kuntz, büyük ilgi görürken, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. F.Bahçe-Alanya ve Beşiktaş- G.Saray derbisi için Türkiye'ye gelen Alman hoca, zirveden sonra ülkesine uçtu.

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Kuntz: Önemli bilgiler edindim
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