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Giriş Tarihi: 28.10.2021 18:18

MEB'den "ek sorumluluk sınavı" kararı! 10.,11., 12. sınıf öğrencilerine ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılacak?

MEB’den ek sorumluluk sınavı kararı! 10.,11., 12. sınıf öğrencilerine ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasına göre lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı verildi. 10.,11., ve 12. Sınıf öğrencileri ile beraber mezun olamayan vatandaşlar kasım ayında uygulanacak olan bu sınava katılım sağlayabilecek. “Ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılacak?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda geçtiğimiz eğitim ve öğretim yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Peki, Ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılacak? İşte detaylar...

MEB'den Ek sorumluluk sınavı kararı 81 il müdürlüklerine gönderildi. 10.,11., ve 12. Sınıf öğrencileri ile beraber mezun olamayan öğrenciler için gerçekleştirilecek sınavın detayları yapılan açıklama ile kamuoyuna duyurulurken öte yandan "Ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınavın, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere kasımda yapılması kararlaştırıldı. Peki, Ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılacak? İşte gelen son dakika açıklamasının detayları...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasımda ek sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı.

Yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.

Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak, 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.

Ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere kasımda yapılması kararlaştırıldı.

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MEB'den "ek sorumluluk sınavı" kararı! 10.,11., 12. sınıf öğrencilerine ek sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılacak?
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