Mustafa Denizli'den Metin Oktay sözleri! "İdolüm Metin Oktay gibi..."

"İDOLUM METİN OKTAY GİBİ OLMAKTI"

"Çeşme gibi küçük bir yerden çıkan genç bir adamın başarı hikayesi çok çalışarak ortaya çıktıö saptamasında bulunan Denizli, "Sadece okulda aldığınız eğitim yetmez. Bir gün bile boş durmayın, kendinize bir şeyler katın. Unutmayın; boş geçirdiğiniz her gün, dünyanın başka yerinde bir genç çalışıyor ve sizden daha iyi duruma geliyor. İdolüm Metin Oktay gibi olabilmek için ben de Çeşme Kalesi'nin duvarlarına top vurarak onun gibi saatlerde çalıştım. Hiçbir başarı tesadüf değildir, arkasında mutlaka bir hikaye vardır, işte bu hikayeyi bulmaya çalışın" dedi.





"ALTAY BENİM YUVAM"

Altay Kulübü'nü "Yuvamö olarak nitelendiren Denizli, "Bütün başarıları Altay sayesinde kazandım. Bugün burada yine Altay sayesinde sizlerle bir aradayım. Alsancak benim için bir semt değil, yaşanmışlıkların olduğu bir yer. Stadı'mız da öyle. Bir ömür geçirdim orada. Kornerden ilk golümü attığım gün, sanki az önce yaşanmış gibi halen hafızamda tüm canlılığıyla duruyor. Kasım ayında stadımız açılıyor. O günü dört gözle bekliyoruz" yorumu yaptı