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Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:44

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları bekleniyor!

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları bekleniyor!

7 Ekim 2021 Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavının tamamlanması ile birlikte gözler ÖGG sonuçlarına çevrildi. Aynı zamanda sınav soruları ve cevap anahtarının da yayınlanması nedeniyle ÖGG sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazanıyor. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç duyurusu için de tarih belli oldu. İşte 2021 ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih ve bilgiler.

94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı tamamlandı. Sınav sonrası, sorular ve cevap anahtarı da yayınlandı. Hal böyle olunca; sınava katılım gösteren adaylar "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu. 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları bekleniyor!

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek.

ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları bekleniyor!
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