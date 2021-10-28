ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları bekleniyor!

94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı tamamlandı. Sınav sonrası, sorular ve cevap anahtarı da yayınlandı. Hal böyle olunca; sınava katılım gösteren adaylar "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu. 94.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçları bekleniyor!
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek.
ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.